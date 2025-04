Kwaśniewski wspomina pierwsze spotkanie z Jolantą. "Jej fantastyczne..."

Kwaśniewski wspomina pierwsze spotkanie z Jolantą

Aleksander i Jolanta Kwaśniewska wzięli ślub w listopadzie w 1979 roku. Niecałe dwa lata później, w lutym w 1981 roku na świat przyszła ich córeczka - Aleksandra. Mało kto jednak wie, jak wyglądało pierwsze spotkanie Aleksandra Kwaśniewskiego z przyszłą żoną. Prezydent opowiedział o tym w 2001 roku w miesięczniku "Pani", gdy opisywał, co zachwyciło go w przyszłej żonie. - Do dziś mam w pamięci obraz Joli z naszego pierwszego spotkania - zgrabnej dziewczyny w dżinsach, zielonym sweterku (który przywiozła z pierwszej zagranicznej wycieczki do Włoch, jak mi powiedziała) i te jej fantastyczne włosy, długie, do pasa, naturalnie kasztanowe. Później stały się one nawet powodem konfliktu między nami. Pamiętam to dramatyczne spotkanie na dworcu, gdy wracała od rodziców z naszą Oleńką i zobaczyłem, że moja żona obcięła swoje piękne włosy (którymi zresztą nie tylko ja się zachwycałem). Nie mogłem jej tego darować. Ale cóż, temperament nie pozwala nam na ciche dni - czytamy w archiwum Kancelarii Prezydenta. Aleksander Kwaśniewski był prezydentem w latach 1995-2005. W połowie lat 90' wygrał drugą turę z Lechem Wałęsą, w 2000 roku zwyciężył w pierwszej turze.

Wielka popularność Jolanty Kwaśniewskiej

Jolanta Kwaśniewska, która była pierwszą damą przez dziesięć lat i na zawsze zaskarbiła sobie sympatię Polaków. W sondażach, gdzie oceniane są pierwsze damy, małżonka Aleksandra Kwaśniewska jest bezkonkurencyjna. Aż 53,8 procent Polaków uważa ją za najlepszą pierwszą damę. Na drugim miejscu jest Agata Duda, którą wskazało 10,1 procent ankietowych. Trzecie miejsce przypadło Marii Kaczyńskiej, którą wskazało 9,6 procent pytanych.

Powyższy sondaż został przeprowadzony na zlecenie "Wprost" w styczniu w 2025 roku.

