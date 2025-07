Aleksandra Kwaśniewska pożegnała Joannę Kołaczkowską. Pokazała piękne nagranie

Joanna Kołaczkowska przez lata bawiła setki Polaków skeczami, w których występowała. Nie można jej było odmówić niesamowitego poczucia humoru, dużego dystansu do siebie oraz niespotykanej charyzmy. Artystka postanowiła zawiesić karierę, gdy przed kilkoma miesiącami usłyszała porażającą diagnozę - nowotwór. Od tego czasu coraz rzadziej pojawiała się czy publikowała w mediach społecznościowych. Ostatecznie w nocy z 16 na 17 lipca przekazano wiadomość o jej śmierci.

Informacja wstrząsnęła fanami Joanny Kołaczkowskiej. Także wiele osób ze świata polityki wyraziło swój żal, tak jak premier Donald Tusk czy europoseł Krzysztof Śmiszek.

Aleksandra Kwaśniewska wspomina Joannę Kołaczkowską

Śmierć Joanny Kołaczkowskiej głęboko poruszyła Aleksandrę Kwaśniewską, którą postanowiła dodać poruszający post na Instagramie.

- Asiu, odmawiam mówienia o Tobie w czasie przeszłym. Ty jesteś i będziesz zawsze, jako dowód na to, że zdarzają się na świecie ludzie niezastąpieni. Wulkan talentu, kładący na łopatki największych ponuraków. Nikt mnie tak nie bawił, jak Ty. Od dziecka. Jestem nieskończenie wdzięczna, że mogłam Cię poznać. Będę Cię trzymać w sercu - napisała.

Do tego dołączyła nagranie z fragmentu występu, na którym jej mąż, Kuba Badach, śpiewa na scenie z Joanną Kołaczkowską. Artystka jest ubrana w długą suknię z brokatowego materiału w morskim kolorze. Członkini kabaretu Hrabi zachwyca swoim mocnym głosem pokazując, że ani wysokie ani niskie nuty nie stanowią dla niej problemu. Do tego niemal cały czas ekspresyjnie podkreśla muzykę swoimi ruchami. Choć filmik trwa tylko kilka sekund, tyle wystarcza, by pokazać, jak utalentowaną osobą była Joanna Kołaczkowska.

