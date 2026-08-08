Aleksandra Kwaśniewska szaleje w Londynie! W cztery dni zrobiła więcej niż niektórzy w rok

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach odbyli intensywną, czterodniową podróż do Londynu na początku sierpnia.

W trakcie pobytu para wzięła udział w bogatym programie kulturalnym i rozrywkowym, obejmującym m.in. koncert Bruno Marsa na Wembley, trzy musicale, spektakl, wizyty w muzeach i silent disco.

Szczegóły wyjazdu oraz liczne materiały z niego (w tym nagrania z koncertu) zostały udostępnione przez Aleksandrę Kwaśniewską w jej mediach społecznościowych.

Aleksandra Kwaśniewska, znana z aktywnej obecności w mediach społecznościowych, regularnie dzieli się z obserwatorami fragmentami swojego życia prywatnego oraz zawodowego. Wcześniej, pod koniec lipca, udostępniła materiały z wakacji we Włoszech, spędzonych w towarzystwie męża. Te publikacje świadczą o jej konsekwentnym podejściu do komunikacji z publicznością za pośrednictwem platform cyfrowych. Na początku sierpnia para zdecydowała się na wyjazd do Londynu. Jednym z centralnych punktów programu wizyty był występ Bruno Marsa, który odbył się na renomowanym stadionie Wembley. Aleksandra Kwaśniewska udostępniła w swoich kanałach społecznościowych materiały filmowe z tego wydarzenia, dokumentując atmosferę panującą podczas koncertu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Aleksandrę Kwaśniewską, harmonogram ich czterodniowego pobytu był niezwykle intensywny i różnorodny.

- Wrzucam, aby było wiadomo, że w cztery dni zaliczyliśmy koncert Bruno Marsa na Wembley, trzy musicale, spektakl, dwa parki, Bow Street Museum of Crime and Justice, zakulisową wycieczkę po Royal Opera House oraz silent disco w Muzeum Historii Naturalnej i żyjemy - napisała.

Wspomniane aktywności wskazują na szeroki zakres zainteresowań pary, obejmujący zarówno wysoką kulturę, jak i popularne formy rozrywki. Filmik prezentujący ich aktywności zachwycił internautów: "Tego Bruno Marsa to najbardziej zazdroszczę"; "Wyczyn! Tyle to ja zaledwie w rok robię a i wtedy narzekam, że za dużo"; "No to jesteście wielcy i kondycję macie niezłą"; "Cudowni! Uwielbiam być z Wami! Teleportuję się z każdą rolką!"; "Ale Was się fajnie ogląda" - czytamy w komentarzach.

Warto zaznaczyć, ze to nie pierwszy raz, kiedy para zwiedza Wielką Brytanię. Już w zeszłym roku wybrali się na tam na wczasy. Wówczas zobaczyli muzea i galerie, spektakle teatralne, a także odbyli rejs po Tamizie czy przejażdżkę londyńskim metrem. Widać, że ten kraj wyjątkowo przypadł im do gustu!

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Aleksandra Kwaśniewska:

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