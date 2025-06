Aleksandra Uznańska-Wiśniewska ma egzotyczną urodę. Odziedziczyła ją po mamie

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska: praca i doświadczenie posłanki KO

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska to młoda, ale znana posłanka, która od 2023 roku zasiada w Sejmie. W wyborach parlamentarnych zdobyła 25 436 głosów z listy Koalicji Obywatelskiej. Jednak już wcześniej działała publicznie i społecznie. Już w 2019 pracowała w sztabie Janiny Ochojskiej podczas kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a kilka lat później współpracowała z prezydent Łodzi, Hanną Zdanowską, jako pełnomocniczka prezydent Łodzi ds. zaangażowania obywatelskiego.

Jako bardzo młoda dziewczyna Uznańska-Wiśniewska postanowiła zaangażować się w działalność humanitarną. W 2015 roku zgłosiła się jako wolontariuszka do pracy w obozie dla uchodźców w Grecji na wyspie Lesbos, kilka lat później pojechała do Jemenu, gdzie została koordynatorką projektu dla misji Polskiej Akcji Humanitarnej. Po wybuchu wojny w Ukrainie angażowała się w pomoc, m.in. pomagała przy ewakuacji dzieci z domów dziecka.

Uznańska-Wiśniewska w Sejmie X kadencji także jest bardzo aktywna. Zasiada w komisjach: Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Obrony Narodowej. Jest członkinią wielu zespołów parlamentarnych. Była też w składzie zespołu ds. rozliczeń powołanego przez Koalicję Obywatelską z Romanem Giertychem na czele.

Wykształcenie Uznańskiej-Wiśniewskiej?

Z zawodu jest politolożką. Ukończyła United World College of the Adriatic (UWC Adriatic), International Baccalaureate (IB) (2013) London School of Economics and Political Science (LSE), LSE Government Department, Bachelor of Science in Politics and Philosophy - licencjat (2016)University of Oxford, Blavatnik School of Government, Master of Public Policy - magister (2018).

Uznańska-Wiśniewska odziedziczyła urodę po mamie. Skąd pochodzi jej mama Piengjai Wiśniewska?

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pochodzi z Łodzi. Jej tata to biznesmen, który w latach 90. założył prężnie rozwijającą się firmę. Jej mama ma egzotyczne pochodzenie, pochodzi z Tajlandii – ma korzenie tajskie i chińskie. W rozmowie z "Vogue" posłanka tak mówiła o swojej rodzinie:

Miałam wielki przywilej wychowania się w kochającej rodzinie, która dała mi przede wszystkim ogromny kapitał kulturowy. Moja mama pochodzi z Tajlandii – ma korzenie tajskie i chińskie, ojciec jest Polakiem. W latach 90. założyli prężnie działający biznes, ale podawane w sieci dane finansowe firmy są sprzed 20 lat. Nie mają związku z rzeczywistością. Jednocześnie relatywny sukces biznesowy moich rodziców wiązał się z zastraszaniem przez mafię, wymuszaniem haraczy, groźbami dotyczącymi naszego życia. Wychowałam się w rodzinie, która dała mi poczucie bezpieczeństwa i możliwości, z jednoczesnym etosem służby na rzecz innych, miłości i szacunku do drugiego człowieka.

Jak dodawała we wspomnianym wywiadzie: - Od najmłodszych lat mierzyłam się z ksenofobią i rasizmem. Jako dziewczynka, wstawiając się nieraz za młodszym bratem i mamą, która wtedy jeszcze nie wszystko potrafiła po polsku zrozumieć. Wówczas to ja reagowałam na komentarze, mówiąc dorosłym, że mama nie życzy sobie, by tak o niej mówiono. Jestem i w pełni czuję się Polką, Europejką.