Andrzej Duda dał Karolowi Nawrockiemu swoją książkę. Wymowna dedykacja

Andrzej Duda zaskoczył Polaków, gdy nagle poinformował, że napisał swoją autobiografię. Nadał jej tytuł "To ja", a w środku ma być wiele niepublikowanych dotąd zdjęć, między innymi z prywatnego archiwum polityka, oraz wiele historii związanych z polityką czy dyplomacją, ale też z życia codziennego głowy państwa. Z pewnością będzie to bardzo interesująca lektura dla jego sympatyków. Książka będzie dostępna w sprzedaży od 6 sierpnia czyli od oficjalnego zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Będzie można ją kupić tylko za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej i będzie kosztować niecałe 100 zł. Mimo to pierwszy egzemplarz już trafił do nowego właściciela.

Andrzej Duda podarował swoją książkę Karolowi Nawrockiemu

Andrzej Duda osobiście wręczył Karolowi Nawrockiemu swoją autobiografię w otoczeniu kamer i fotoreporterów, a nagranie z tego wydarzenia zostało udostępnione na platformie X. Przy okazji prezydent na głos przeczytał zamieszczoną w środku dedykację: "Z życzeniami wspaniałej prezydentury, niosącej Polsce wielkość".

- Bóg zapłać, dziękuję. Wielkie zaszczyt - powiedział Karol Nawrocki. - Po 10 latach nie powinienem być zdziwiony, ale to jest dzieło - dodał, odnosząc się do grubości książki.

- To jest też kawał życia. Jak to przeczytasz, to będziesz mnie lepiej znał - odpowiedział z uśmiechem Andrzej Duda.

- Pierwszy egzemplarz książki „To ja” przekazałem dziś Karolowi Nawrockiemu, już za kilka dni nowemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Prezydencie Karolu Nawrocki, dziękuję za życzliwe przyjęcie! - napisał z koeli w poście.

Politycy pozowali także do zdjęć, trzymając książkę między sobą. Widać, że świetnie się dogadują i czują się swobodnie w swoim towarzystwie. To duże wyróżnienie dla prezydenta elekta, który został przedpremierowo obdarowany. Karol Nawrocki z pewnością przeczyta pozycję od deski do deski!

W naszej galerii zobaczysz, jak zmienił się Andrzej Duda w czasie swojej prezydentury:

QUIZ o Andrzeju Dudzie. Jak dobrze znasz prezydenta? Pytanie 1 z 15 Jak na drugie imię ma Andrzej Duda? Stanisław Adrian Sebastian Następne pytanie

Pierwszy egzemplarz książki „To ja” przekazałem dziś Karolowi Nawrockiemu, już za kilka dni nowemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Prezydencie @NawrockiKn dziękuję za życzliwe przyjęcie! pic.twitter.com/ORfbjkVGAT— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 29, 2025