Wzruszające sceny! Agata Duda wręczyła papieżowi szczególny prezent [ZDJĘCIA I WIDEO]

Para prezydencka spotkała się z papieżem Leonem XIV

W niedzielę w Watykanie odbyła się msza inaugurująca pontyfikat papieża Leona XIV, który został wybrany na konklawe 8 maja. W mszy uczestniczyło około 150 tysięcy osób. Było 156 oficjalnych delegacji z prezydentami, premierami, przedstawicielami monarchii i innych wyznań oraz religii. W inauguracji uczestniczył także prezydent z małżonką Agatą Kornhauser–Dudą. "Z wielkim wzruszeniem i radością wzięliśmy wspólnie z Agatą udział w inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Leona XIV w Watykanie. To symboliczny dzień dla Kościoła, ale i dla Polski. Dzisiejsza uroczystość przypada dokładnie w 105. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II" - napisał prezydent w niedzielę na portalu X. "Niech wielkie dziedzictwo Papieża-Polaka – oparte na pokoju, odwadze, umiłowaniu wolności i solidarności – a także piękny przykład Jego osobistej świętości wspierają Ojca Świętego w pełnieniu misji apostolskiej i czynieniu świata lepszym" - dodał. Leon XIV jest 267. papieżem, pierwszym w historii pochodzącym z USA.

Para prezydencka przekazała papieżowi różaniec z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.

W Bazylice Św. Piotra Prezydent @AndrzejDuda wraz z Małżonką złożyli gratulacje @Pontifex Leonowi XIV. pic.twitter.com/uuC3Bv1Ydb— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 18, 2025

Ważne słowa papieża podczas uroczystej mszy

Leon XIV podkreślił: "Posługa Piotra jest naznaczona właśnie miłością ofiarną, ponieważ Kościół Rzymski przewodniczy w miłości, a jego prawdziwą władzę stanowi miłość Chrystusa. Nigdy nie chodzi o zdobywanie innych poprzez dominację, religijną propagandę czy za pomocą narzędzi władzy, lecz chodzi zawsze i wyłącznie o to, by miłować tak, jak czynił to Jezus". Papież mówił, że Piotr jako uczeń i następca Jezusa ma "paść owczarnię nie ulegając nigdy pokusie, by stać się samotnym wodzem lub przywódcą wynoszącym się ponad innych, który czyni się panem powierzonych sobie osób". "Wręcz przeciwnie – od niego wymaga się, aby służył wierze braci, idąc razem z nimi" - wyjaśnił. "Chciałbym, bracia i siostry, aby to było naszym pierwszym wielkim pragnieniem: Kościół zjednoczony, znak jedności i komunii, który staje się zaczynem pojednanego świata".

