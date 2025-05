Historyczna msza w Watykanie. Pontyfikat Leona XIV rozpoczęty. „Miłość i jedność – to nasza misja”

Inauguracja pontyfikatu papieża Leona XIV. 250 tysięcy osób, 200 delegacji z całego świata. Co zaplanowano?

Watykan. Leon XIV rozpoczął pontyfikat. Tysiące wiernych i światowi liderzy na placu Świętego Piotra!

W niedzielne południe (18 maja) w sercu Watykanu zakończyła się msza święta inaugurująca pontyfikat Leona XIV, pierwszego w historii papieża ze Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie przyciągnęło około 150 tysięcy wiernych oraz 156 oficjalnych delegacji z całego świata – z prezydentami, premierami i koronowanymi głowami na czele.

Leon XIV, czyli kardynał Robert Prevost, został wybrany na konklawe 8 maja, które trwało zaledwie dobę. Nowy papież jest 267. następcą św. Piotra i pierwszym Amerykaninem na Stolicy Piotrowej.

W czasie mszy na placu Świętego Piotra papież otrzymał paliusz i Pierścień Rybaka – insygnia władzy papieskiej i symbol związku z apostołem Piotrem. − Kościół Rzymski przewodniczy w miłości, a jego prawdziwą władzę stanowi miłość Chrystusa – powiedział Leon XIV w homilii, wyraźnie wzruszony podczas ceremonii.

Obrzęd rozpoczął się przy grobie św. Piotra, gdzie papież wraz z patriarchami Kościołów Wschodnich modlił się w ciszy. Następnie diakoni przynieśli w procesji Ewangelię, paliusz i Pierścień Rybaka, które wręczyli papieżowi kardynałowie: Mario Zenari, Fridolin Ambongo i Luis Antonio Tagle.

Pierścień, na którym widnieje św. Piotr z kluczami i siecią, opatrzony herbem i napisem „Leo XIV”, został nałożony przez kard. Tagle.

W trakcie uroczystości papież wygłosił programową homilię, w której wskazał, że Kościół powinien stać się „zaczynem pojednanego świata, jedności, komunii i braterstwa”.

− Zostałem wybrany nie mając żadnych zasług. Z bojaźnią i drżeniem przychodzę do Was jako brat – mówił. Odwołał się też do śmierci swojego poprzednika, Franciszka: − Śmierć papieża Franciszka napełniła nasze serca smutkiem (...), czuliśmy się jak owce niemające pasterza.

Papież podkreślił, że w dzisiejszym świecie „jest zbyt wiele niezgody, ran zadanych przez nienawiść, przemoc, uprzedzenia, lęk przed innym, przez paradygmat ekonomiczny, który marginalizuje najuboższych”. Dodał: − Chcemy być małym zaczynem jedności (...). Spójrzcie na Chrystusa! Zbliżcie się do Niego!

W czasie liturgii modlitwa została odczytana również po polsku. Uczynił to świecki katolik Jakub Horbacz z Instytutu Tertio Millennio, który wypowiedział słowa: − Wszechmogący Boże, poprzez swoją opatrzność obdarz ich pokrzepieniem, pociechą i nadzieją, również przez miłosierną miłość braci.

Wśród światowych przywódców obecnych w Watykanie znaleźli się m.in.:

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą,

Wołodymyr Zełenski (Ukraina),

Sergio Mattarella (Włochy),

Icchak Herzog (Izrael),

Gitanas Nauseda (Litwa),

Marcelo Rebelo de Souza (Portugalia),

Peter Pellegrini (Słowacja),

Tamas Sulyok (Węgry),

Joseph Aoun (Liban).

USA reprezentowali: wiceprezydent J.D. Vance oraz sekretarz stanu Marco Rubio. To właśnie delegacja z USA, ojczyzny papieża, zajęła honorowe miejsce zaraz po włoskich władzach.

Obecni byli również: król Hiszpanii Filip VI i królowa Letycja, król Belgii Filip z małżonką Matyldą, a także przedstawiciele monarchii Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii, Jordanii i krajów Beneluksu.

W uroczystościach wzięli też udział przedstawiciele ponad 70 wyznań i religii, w tym 15 przedstawicieli judaizmu i delegacja Światowej Rady Kościołów.

