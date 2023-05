Andrzej Duda nie do poznania! Przystojniak, że ojejku! Taki był, gdy rozkochał w sobie Agatę Dudę

Andrzej Duda od 2015 roku jest prezydentem Polski. Urząd sprawuje już drugą kadencję, co jest nie lada wyczynem, bo poprzednio udało się to w Polsce tylko Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Duda obchodzi właśnie urodziny, 16 maja skończył 51 lat. To dobra okazja, by obejrzeć zdjęcia Andrzeja Dudy sprzed lat i poznać kilka ciekawostek z jego życia. Zacznijmy od tego, że Andrzej Duda urodził się jako najstarszy syn Jana Tadeusza Dudy i Janiny Milewskiej. Ma dwie młodsze siostry, Annę Dudę-Kękuś i Dominikę Dudę, którą rodzice adoptowali. Kiedyś w rozmowie z "Super Expressem" ojciec prezydenta opowiadał o małym Andrzeju i jego dzieciństwie: - Byłem ojcem pasjonatem, bardzo mnie jego wychowywanie angażowało. Andrzej jako mały chłopczyk miał chyba ze trzy resoraki. Uwielbiał się nimi bawić. I chciał zostać kiedyś kierowcą. Razem też się bawiliśmy. To był świetny czas, będę go bardzo miło wspominał - mówił. W dzieciństwie i latach młodości Duda był też bardzo zaangażowany w harcerstwo, z czego jest bardzo dumny do dziś.

Ciekawostką z życia Dudy jest też oczywiście jego historia małżeństwa z Agatą Kornhauser-Dudą. Para poznała się w czasach licealnych, na imprezie u znajomych. Uczucie pojawiło się dość szybko i doprowadziło młodych do ślubu, najpierw cywilnego, a potem kościelnego. Nic dziwnego, że młody Duda wpadł w oko Agacie, bo jako młodzieniaszek, prezydent był bardzo przystojnym chłopakiem z modną fryzurą. Zresztą, zobaczcie sami na zdjęciach w naszej galerii: