Andrzej Duda otworzył narciarską imprezę! Sam wpakował się w kombinezon i wziął udział

Andrzej Duda objął patronat nad charytatywną imprezą narciarską

Andrzej Duda objął patronat nad "12H Slalom Maraton Zakopane", zawodami narciarskimi, które mają na celu ustanowić rekord Polski w drużynowej jeździe po slalomie bez przerwy przez 12 godzin. Impreza ma charakter charytatywny, za każdy przejechany kilometr przekazywane jest więcej pieniędzy na wsparcie sportowców z niepełnosprawnościami przy Fundacji Handicap Zakopane.

- To ogromny zaszczyt i przyjemność dla mnie, że po raz kolejny mogłem objąć ten Slalom Maraton prezydenckim patronatem. Ogromnie dziękuję za jego zorganizowanie. Tak się w tym roku poskładało i aura też tak spowodowała, że ten odbywa się wyjątkowo na świętej górze polskich narciarzy, na Kasprowym Wierchu, na jednym z najtrudniejszych stoków w Polsce, więc wyzwanie jest wielkie - mówił Andrzej Duda.

Andrzej Duda odebrał numer startowy i sam zjechał na nartach

Nie od dziś wiadomo, że Andrzej Duda jest zapalonym fanem narciarstwa. Dlatego też na miejscu zjawił się w kombinezonie narciarskim. Po uroczystości otwarcia złożył podpis na numerze startowym i nartach, które zostaną przeznaczone na licytację, z której zyski trafią na działalność Fundacji. Oczywiście w związku z odebraniem numeru startowego, sam uczestniczył w imprezie, to samo zrobił rok temu. Biorąc pod uwagę, że to nie pierwszy raz, a sam niegdyś chwalił się w sieci umiejętnościami, to nie miał problemu z podjęciem wyzwania.

Kancelaria Prezydenta RP przypomina, że inicjatorką pomysłu aktywizacji sportowej i integracji osób niepełnosprawnych jest Małgorzata Tlałka-Długosz, olimpijka i wielokrotna mistrzyni Polski w narciarstwie alpejskim.

W galerii poniżej zobaczycie, jak prezydent Andrzej Duda szusował na nartach:

