Andrzej Duda pocałował Kasię Nawrocką w rękę. Reakcja dziewczynki zwala z nóg!

Sara Osiecka
2025-08-07 13:18

Córka pary prezydenckiej, Kasia Nawrocka, towarzyszyła rodzicom podczas oficjalnego wejścia do Pałacu Prezydenckiego. Jak się okazało, po raz kolejny skradła show! Tym razem internautów rozbawiła jej rozbrajająca reakcja na szarmanckie powitanie byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Nagranie z wydarzenia jest hitem sieci!

Kasia Nawrocka jak mama

Autor: East News; PAP

6 sierpnia Karol Nawrocki złożył uroczystą przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym w sali plenarnej Sejmu. Akt ten formalnie zainaugurował jego prezydenturę. Podczas ceremonii obecna była żona prezydenta, Marta Nawrocka, która od tego dnia oficjalnie pełni funkcję pierwszej damy. Po zaprzysiężeniu para prezydencka udała się na spacer z Zamku Królewskiego do Pałacu Prezydenckiego. Marta Nawrocka zaprezentowała się publicznie w nowej stylizacji, na którą składał się biały żakiet z baskinką, czarne, eleganckie spodnie z rozszerzanymi nogawkami oraz kokarda wpięta w koczka po prawej stronie.

Kasia Nawrocka i Andrzej Duda

Przed Pałacem Prezydenckim na rodzinę Nawrockich w pełnym składzie oczekiwali ustępujący prezydent Andrzej Duda z małżonką, Agatą Dudą, aby symbolicznie przekazać klucze do rezydencji. Podczas oficjalnego powitania doszło do zabawnej sytuacji. Andrzej Duda przywitał Martę Nawrocką, całując ją w dłoń, a następnie chciał powitać córkę pary prezydenckiej, Kasię. Zdecydował się na bardzo szarmanckie przywitanie: pocałował dziewczynkę w dłoń. Speszona dziewczynka przytuliła się do mamy i... Wytarła rączkę w rękaw!

Rodzina Nawrockich przyłapana pod Belwederem! Gdzie pojechali tuż po uroczystościach?

Sytuacja była niezwykle zabawna. Widać, że Kasia Nawrocka nie przejmuje się konwenansami i mimo nowej funkcji rodziców postanowiła pozostać sobą - beztroską, bezpośrednią oraz spontaniczną. Nagranie, na którym widać całe zajście, szybko obiega sieć, rozczulając internautów. Widać, że dziewczynka już podbiła serca Polaków, a to przecież dopiero początek urzędowania jej rodziców. 

Niedługo w życiu córki Marty i Karola Nawrockich wydarzy się kolejna duża rzecz, dziewczynka bowiem pójdzie do szkoły.


38 zdjęć
