Anita Werner zachwycona. "Tyle dobrej energii, że starczy mi na miesiąc!"

Kaczyńska pyta „Czy to prawda?” i szerzy fake newsa o UE. Oto, jak było naprawdę!

Marta Nawrocka wprost o Kaczyńskim. Powiedziała, co o nim myśli! Dawno nikt tak nie mówił o prezesie PiS

Znany poseł był w Sejmie pod wpływem środków odurzających. Nie do wiary, co robił [WIDEO]

Tłumy na spotkaniu autorskim. "Odjęło mi mowę!"

Poznańskie Targi Książki po raz kolejny potwierdziły, że literatura w Polsce ma się znakomicie. Setki czytelników ustawiało się w kolejkach, by porozmawiać z autorami, zdobyć autografy i wziąć udział w panelach dyskusyjnych. Jednym z najbardziej obleganych wydarzeń było spotkanie z Anitą Werner, której książki współtworzone z Michałem Kołodziejczykiem, cieszą się dużą popularnością.

„Na spotkaniu z Czytelnikami naszych książek był taki tłum, że odjęło mi mowę” – przyznała dziennikarka, dziękując wszystkim, którzy przyszli na wydarzenie.

Monika Olejnik na biegówkach: „Hamowanie to dla mnie zawsze sztuka”

To właśnie te chwile, gdy autorzy mogą spotkać się ze swoimi odbiorcami, nadają Targom wyjątkowy charakter. Werner nie ukrywała wzruszenia i podkreśliła, że takie momenty są dla niej najcenniejszym dowodem na to, jak wielką siłę mają literatura i dziennikarstwo.

Rozmowy, inspiracje i wyjątkowi goście

Targi Książki to nie tylko okazja do podpisywania egzemplarzy i rozmów z czytelnikami, ale także przestrzeń do spotkań z innymi twórcami i wymiany myśli. Anita Werner podziękowała Radkowi Nawrotowi za poprowadzenie spotkania, podkreślając, jak ważna była dla niej ta rozmowa.

Nie zabrakło również chwili na dyskusję z Mariuszem Szczygłem, ikoną polskiego reportażu. Dziennikarka zaznaczyła, że możliwość wymiany zdań z tak wybitnym autorem to dla niej zawsze wyjątkowe przeżycie.

„Chwila rozmowy z Mariuszem Szczygłem to zawsze zaszczyt” – napisała w relacji.

Takie wydarzenia to nie tylko okazja do spotkania z fanami literatury, ale również przestrzeń do refleksji nad kondycją współczesnego reportażu, roli dziennikarstwa i sposobów, w jakie książki wpływają na społeczną świadomość.

Poznań w sercu. "Energia na cały miesiąc!"

Dziennikarka nie kryła, że pobyt w Poznaniu na długo pozostanie w jej pamięci. Podkreśliła, że atmosfera tego wydarzenia, pasja czytelników i emocje, jakie towarzyszyły jej spotkaniom, sprawiły, że wraca do codziennych obowiązków z naładowanymi bateriami.

„Dostałam tu tyle dobrej energii, że starczy mi na najbliższy miesiąc!”

To, co wyróżniało tegoroczne Targi Książki, to nie tylko imponująca frekwencja, ale także entuzjazm i głód literackich spotkań, które – jak widać – nie słabną, mimo zmieniającej się rzeczywistości.

Poniżej galeria zdjęć, jak mieszka Anita Werner.

Autor:

Express Biedrzyckiej - Tomasz Słomka 10.03.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.