Wszyscy patrzyli na jej zgrabne nogi. Anna Zalewska skradła show na konwencji [Zdjęcia]

Anna Zalewska brała udział w konwencji PiS, podczas której Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus. Były wicepremier na tym nie poprzestał - deklarował także m.in. wprowadzenie darmowych leków dla osób powyżej 65 roku życia i dla najmłodszych (do 18 roku życia). Prezes PiS sprawiał wrażenie bardzo zadowolonego z kongresu. Specjalny filmik z udziałem przedzierającego się przez tłum Kaczyńskiego udostępniła nawet jego bratanica - Marta Kaczyńska. Nie tylko prezes jednak zwrócił uwagę zgromadzonych. Wiele osób twierdzi, że show skradła nieco zapomniana w kraju była minister edukacji. Wszystko przez jej zgrabne nogi. Krótka spódnica odsłoniła ich sporą część, co oczywiście przykuwało wzrok zgromadzonych. Anna Zalewska skupiła się jednak na wystąpieniach merytorycznych i zdawała się nie zwracać uwagi na spojrzenia mężczyzn.

