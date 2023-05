Marta Kaczyńska pokazała filmik ze stryjkiem Jarkiem! Prezes PiS pracuje nad chlebem

Jarosław Kaczyński zdecydował, że od przyszłego roku 500 plus zamieni się w 800 plus. Rewolucyjna deklaracja podała na konwencji PiS, podczas której prezes partii czuł się jak ryba w wodzie. Sieć obiegło nagranie, na którym Jarosław Kaczyński mówi o towarzyszących emocjach. Nawiązał także do kulinarnego świata. W trakcie konwencji robiony był bowiem przysłowiowy "chleb". - Bardzo pięknie. Tego żeśmy się spodziewali, że będzie ul, bo to jest coś w rodzaju ulu. Ludzie się przesuwają, ja też chodzę z miejsca na miejsce. Wszędzie są dyskusje. Tu wybuchają brawa, tam wybuchają brawa. Właśnie tak jak teraz. Ale z różnych powodów. No i mamy taką prawdziwą dyskusję o tym, co dalej uczynić w Polsce. I sadzę, że z tego będzie chleb, że to mąka, z której będzie chleb - cieszył się Jarosław Kaczyński w trakcie udzielonego w biegu wywiadu. Nagranie udostępnione zostało m.in. przez Martę Kaczyńską. Bratanica prezesa PiS ostatnio często zamieszcza na swoim profilu na Facebooku filmiki i artykuły dotyczące partii rządzącej, a w szczególności jej stryjka Jarka. Niedawno na przykład Marta Kaczyńska przekazała internautom ważny komunikat dotyczący rolników.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Marty Kaczyńskiej z Jarosławem Kaczyńskim