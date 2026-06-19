Awantura na wizji o Katarzynę Piekarską. Gozdyra nie odpuściła posłowi PiS

Agnieszka Gozdyra ostro zareagowała w studiu Polsat News, gdy poseł PiS Sebastian Łukaszewicz zaprezentował kontrowersyjną grafikę.

Grafika sugerowała uprzywilejowane leczenie Katarzyny Piekarskiej, co dziennikarka uznała za "niegodne" piętnowanie bez przedstawienia jakichkolwiek dowodów.

Zobacz, jak Gozdyra zareagowała na próbę publicznego piętnowania i jakie pytania o etykę w polityce wywołała ta ostra wymiana zdań.

Poseł PiS pokazał kontrowersyjną grafikę

W studiu programu „Debata Gozdyry” ponownie rozgorzał spór o sytuację w warszawskim Szpitalu Południowym. Sebastian Łukaszewicz z PiS mówił o rzekomym przyjmowaniu polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością oraz funkcjonowaniu specjalnego „saloniku VIP-owskiego”.

– Przyjmowano nim bocznymi drzwiami polityków Koalicji Obywatelskiej. Jak się okazało, również przyjeżdżali tam ludzie leczyć kaca – mówił parlamentarzysta.

Łukaszewicz pokazał następnie grafikę przygotowaną przez polityków PiS. Umieszczono na niej wizerunki osób związanych z KO, które miały rzekomo korzystać z uprzywilejowanego traktowania. Wśród nich znalazła się Katarzyna Piekarska.

Posłanka stanowczo zaprzeczyła już wcześniej, by kiedykolwiek była pacjentką Szpitala Południowego. W czwartek podczas rozmowy z politykami PiS na sali sejmowej zasłabła i konieczne było udzielenie jej pomocy.

Gozdyra nie odpuściła posłowi PiS

Prezentacja grafiki wywołała zdecydowaną reakcję Agnieszki Gozdyry. Prowadząca zwróciła uwagę, że nie przedstawiono dowodów potwierdzających, iż Piekarska rzeczywiście korzystała z pomocy poza kolejnością.

– Chciałabym powiedzieć, że postąpiliście państwo niegodnie, tworząc taką grafikę, w efekcie której pani posłance trzeba było udzielić pomocy medycznej – powiedziała dziennikarka.

Sebastian Łukaszewicz odpowiedział, że „opozycja ma święty obowiązek patrzeć władzy na ręce”. Przekonywał, że dyskusja nie powinna skupiać się na samej Katarzynie Piekarskiej, lecz na możliwych nieprawidłowościach w systemie. Gozdyra natychmiast mu przerwała.

– Macie święty obowiązek nie piętnować ludzi – skontrowała.

Spór o Szpital Południowy. „Problem całej klasy politycznej”

W debacie uczestniczyli również przedstawiciele Trzeciej Drogi. Michał Pyrzyk z PSL nazwał opisywaną sytuację „karygodną”. Jego zdaniem podobne przypadki są możliwe, gdy niedoskonałe przepisy spotykają się z gotowością konkretnych osób do wykorzystywania systemu.

Bartosz Romowicz z Polski 2050 przekonywał natomiast, że problem nie ogranicza się do Koalicji Obywatelskiej. Wspomniał również o placówkach zarządzanych przez osoby związane z PiS.

– To nie jest problem jednej partii, a całej klasy politycznej – ocenił.

Jak dodał, więcej informacji o skali zjawiska może przynieść centralny rejestr umów. Publikowane dane mają pozwolić na dokładniejsze sprawdzenie powiązań polityków, lekarzy oraz publicznych placówek.

Poniżej galeria zdjęć: Agnieszka Gozdyra w wieku 29 lat

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