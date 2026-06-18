Słynni projektanci ocenili Martę Nawrocką. Mają dla niej jedną radę

Zbliżająca się pierwsza rocznica objęcia urzędu przez Martę Nawrocką stała się okazją do podsumowań jej stylu, który od początku kadencji jest obiektem analiz modowych ekspertów.

Znani polscy projektanci Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski ocenili styl Marty Nawrockiej, zauważając jej konsekwentną elegancję i formalność.

Projektanci zasugerowali, aby Pierwsza Dama wprowadziła do swoich eleganckich stylizacji więcej "luzu" i "zabawy modą", co mogłoby wzbogacić jej wizerunek, pomimo ograniczeń wynikających z protokołu dyplomatycznego.

W ciągu niemal roku od objęcia funkcji pierwszej damy przez Martę Nawrocką, jej publiczny wizerunek, a w szczególności styl ubierania, stał się przedmiotem zainteresowania środowiska modowego. Tradycyjnie, ubiór pierwszej damy jest bacznie obserwowany i oceniany, stanowiąc element dyplomacji wizerunkowej. Marta Nawrocka konsekwentnie stawia na elegancję i formalne fasony, co jest zgodne z oczekiwaniami wobec osoby pełniącej taką rolę.

Paprocki i Brzozowski ocenili pierwszą damę

W ostatnim czasie do grona komentatorów dołączyli cenieni polscy projektanci mody, Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski, twórcy autorskiej marki funkcjonującej na rynku od 2000 roku. W wywiadzie udzielonym portalowi Jastrząb Post podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat garderoby Marty Nawrockiej.

Mariusz Brzozowski zasugerował, że w stylizacjach Marty Nawrockiej przydałoby się więcej swobody. Projektant wyraził opinię, iż odejście od nadmiernej formalności mogłoby wzbogacić jej wizerunek.

- Ja myślę, że bym dał troszkę więcej luzu. [...] Wydaje mi się, że troszkę mniej tak formalnie i troszkę więcej zabawy modą zawsze wychodzi na plus - stwierdził Brzozowski.

Marcin Paprocki uzupełnił tę perspektywę, wskazując na ograniczenia wynikające z protokołu dyplomatycznego, które niewątpliwie wpływają na wybory modowe pierwszej damy. Pomimo tych uwarunkowań, obaj projektanci zgodzili się, że istnieje przestrzeń na wprowadzenie subtelnych elementów dodających kreacjom charakteru.

- Są pewne standardy i protokoły dyplomatyczne, więc to tak nie zawsze można poszaleć tak, jak by się chciało. Ale myślę, że można zawsze jakiś mały pieprzyk dołożyć do stylizacji - ocenił Paprocki.

W naszej galerii zobaczysz porównanie stylizacji Marty Nawrockiej i Agaty Dudy:

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Sonda Jak oceniasz styl Marty Nawrockiej? Świetny – elegancki, nowoczesny i dopasowany do roli pierwszej damy Dobry – widać dużą poprawę i świadome budowanie wizerunku Przeciętny – nie wyróżnia się niczym szczególnym Słaby – nie pasuje do rangi pierwszej damy