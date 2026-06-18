Kaczyński nie obchodzi urodzin. Kuzyn prezesa zdradził powód

Niegdyś 18 czerwca, w dniu urodzin Jarosława Kaczyńskiego, do siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej przyjeżdżali goście z prezentami. To był wyjątkowy dzień. Wszystko przekreśliła katastrofa smoleńska, w której zginął prezydent Lech Kaczyński (+61 l.) z małżonką.

– Jarek nie obchodzi urodzin, wszystko zmieniło się po 10 kwietnia 2010 r. 18 czerwca nie jest dla niego radosnym dniem, wręcz przeciwnie. Nie chce żadnych prezentów ani życzeń – opowiada nam Jan Maria Tomaszewski.

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Przypominamy, że Tomaszewski i Kaczyński mieszkają razem na Saskiej Kępie od jesieni 2025 r., odkąd nowi sąsiedzi prezesa PiS w domu na warszawskim Żoliborzu rozpoczęli remont swojej części budynku. Zaburzyło to spokój polityka i jego kotów, dlatego przeniósł się do kuzyna. Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński nie wróci do swojego domu przed końcem roku.

Okazuje się, że wspólne mieszkanie z kuzynem opłaca się prezesowi PiS. - Jarek mieszka u mnie za darmo, jest jak w rodzinie, pomagamy sobie, jest ok – powiedział Jan Maria Tomaszewski „Super Expressowi”. Lider PiS w gościach jest mało aktywny, bo ma zajęcie. – Po pracy też jest w pracy. Bardzo dużo pracuje. Czyta również książki – opowiada Tomaszewski.

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