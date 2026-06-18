Kaczyński nie obchodzi urodzin. Kuzyn prezesa zdradził powód

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-06-18 5:15

Prezes PiS obchodzi dziś 77. urodziny, ale nie będzie radosnych spotkań ze współpracownikami, prezentów i rozmów. – Jarek nie obchodzi urodzin, wszystko zmieniło się po katastrofie smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. – mówi nam brat cioteczny Kaczyńskiego, Jan Maria Tomaszewski (76 l.).

Jarosław Kaczyński
Autor: Art Service Jarosław Kaczyński

Niegdyś 18 czerwca, w dniu urodzin Jarosława Kaczyńskiego, do siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej przyjeżdżali goście z prezentami. To był wyjątkowy dzień. Wszystko przekreśliła katastrofa smoleńska, w której zginął prezydent Lech Kaczyński (+61 l.) z małżonką.

– Jarek nie obchodzi urodzin, wszystko zmieniło się po 10 kwietnia 2010 r. 18 czerwca nie jest dla niego radosnym dniem, wręcz przeciwnie. Nie chce żadnych prezentów ani życzeń – opowiada nam Jan Maria Tomaszewski.

Jacek Sasin rozpływa się nad prezesem PiS: "Jest ikoną III RP. Nie ma polskiej polityki bez Kaczyńskiego"

Przypominamy, że Tomaszewski i Kaczyński mieszkają razem na Saskiej Kępie od jesieni 2025 r., odkąd nowi sąsiedzi prezesa PiS w domu na warszawskim Żoliborzu rozpoczęli remont swojej części budynku. Zaburzyło to spokój polityka i jego kotów, dlatego przeniósł się do kuzyna. Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński nie wróci do swojego domu przed końcem roku. 

Okazuje się, że wspólne mieszkanie z kuzynem opłaca się prezesowi PiS. - Jarek mieszka u mnie za darmo, jest jak w rodzinie, pomagamy sobie, jest ok – powiedział Jan Maria Tomaszewski „Super Expressowi”. Lider PiS w gościach jest mało aktywny, bo ma zajęcie. – Po pracy też jest w pracy. Bardzo dużo pracuje. Czyta również książki – opowiada Tomaszewski.

Obchody miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie
Galeria zdjęć 19
BOROWSKI MOCNO: W sprawach bezpieczeństwa Karol Nawrocki zachowuje się
Sonda
Kto wg ciebie powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa PiS?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI