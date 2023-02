Awantura o świętego! Maksymilian Kolbe "dzieli, a nie łączy". Furia na prawicy! "Boże widzisz i nie grzmisz"

Co na to Kasia Tusk?

Klaudia Jachira kolejny raz włożyła potężny kij w mrowisko. - Czy naprawdę patron państwa instytutu jest dobrą osobą i czy osoba znana z antysemickich wypowiedzi powinna być patronem takiego instytutu, który ma działać na rzecz Polonii. Ja uważam, że taki patron jak Koble dzieli, a nie łączy - stwierdziła posłanka Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się do niedawno powstałego Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Nietrudno się domyślić, że słowa Klaudii Jachiry wywołały prawdziwą furię na prawicy. Inwektywy rzucane w kierunku posłanki są okropne i w zdecydowanej większości nie nadają się do cytowania. - Czasami brakuje kulturalnych słów do opisania zachowań opozycji. Czasami jedyne słowa, które mógłbym wypowiedzieć nadają się bezpośrednio na pozew - skomentował wypowiedź parlamentarzystki Dariusz Matecki z Solidarnej Polski.

Czy Maksymilian Kolbe był antysemitą? Wyliczenia temu raczej przeczą

Rzekomy antysemityzm św. Maksymiliana Kolbego do dziś jest przedmiotem sporów historyków. "Żyd. Żydek. Żydówka. Żydóweczka. Facet mojżeszowego wyznania. Syjonista. Rabin. Syn Izraela. Czytelnik żargonowej gazety. Faryzeusz. Czytelnik w języku hebrajskim. Izraelita. Pan z lekkim garbem na nosie. To lista wyrazów, których o. Kolbe używał w listach, notatkach, artykułach czy konferencjach, gdy mowa była o Żydach. To zaś epitety, którymi ich określał: Poczciwy. Zabłąkany. Cywilizowany. Nawrócony. Wychowany w judaizmie. Bez pejsów. Naród wybrany przez Boga. Inteligentny. Tajemniczy. Podstępny. Nieznany. Nienawidzący. Okrutna klika. Wszechświatowe żydostwo" - pisał w "Tygodniku Powszechnym" Marek Zając, zaznaczając, że "pisma zawierające wypowiedzi o Żydach stanowią 3,3 proc. dorobku" Maksymiliana Kolbego. Trudno zatem nazwać go jakimś zajadłym antysemitą