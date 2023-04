Aż ciarki przechodzą! Dokopaliśmy się do nieznanych słów Marii Kiszczak. Przerażające, mroczne

Maria Kiszczak nie żyje. Zdradziła swoje tajemnice

Maria Kiszczak, żona Czesława Kiszczaka, nie żyje. Kobieta zmarła niemal 8 lat po swoim mężu. Zawsze żyła w jego cieniu, ale po śmierci generała o Marii Kiszczak zrobiło się głośno. W 2016 roku w jej domu znaleziono łącznie 50 kg oryginalnych akt z okresu PRL. Były tam rękopisy, maszynopisy i fotografie. IPN informował potem, że w zabezpieczonych w domu Kiszczaków dokumentach znajdują się m.in. dwie teczki - personalna oraz teczka pracy Tajnego Współpracownika SB o pseudonimie "Bolek". Pani Maria o swoim pełnym niesamowitych zwrotów życiu u boku Czesława Kiszczaka opowiedziała w książce "Kiszczakowa. Tajemnice generałowej" autorstwa dziennikarza "Super Expressu" Kamila Szewczyka. Nie zabrakło pikantnych wątków. Maria Kiszczak ujawniła nawet, że zdradziła męża. - Po wszystkim poszliśmy do mnie. No i stało się. Wylądowaliśmy w łóżku. Wszystko wyszło tak spontanicznie. Będąc z nim, myślałam o Czesławie: jeżeli mamy się zdradzać, to na zasadzie wzajemności - mówiła generałowa.

Maria Kiszczak pisała wiersze. Dokopaliśmy się do tych utworów

Maria Kiszczak była kobietą wielu talentów. Ukończyła ekonomię, a potem zrobiła doktorat. Pracowała w Instytucie Kształcenia Nauczycieli, a po przełomie ustrojowym - w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Udzielała się także charytatywnie. Oprócz tego pisała książki naukowe, ale też powieści, bajki, a nawet wiersze. Te ostatnie publikowane były na jej prywatnym blogu. Strona już nie istnieje, ale wpisy można zobaczyć na stronie web.archive.org. Dokopaliśmy się do mrocznych wierszy Marii Kiszczak (Tu możesz jej przeczytać). Same tytuły mogą wzbudzać przerażenie: "Cisza pod tymi krzyżami", "Żyjemy tu i teraz" czy "Siejemy nienawiść". Ciekawe, co chciała przekazać Maria Kiszczak? Część tajemnic zapewne zabrała do grobu.

