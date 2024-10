ciekawostki

Beata Kempa nową członkinią Komitetu Politycznego PiS. Kempa RODZINA: mąż, dzieci

Na sobotę 12 października zaplanowany był kongres Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym doszło do połączenia PiS i Suwerennej Polski, a co więcej do grona wiceprezesów PiS dołączyli Patryk Jaki i Michał Wójcik. Do tego nastąpiły zmiany w Komitecie Politycznym PiS. Jego skład zasiliła Beata Kempa. Co wiemy o Beacie Kempie? Oto ciekawostki o jej życiu.