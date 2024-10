Beata Szydło jak Agata Duda! Tak się wystroiła na kongres PiS

Kongres PiS bez wątpienia był wielkim wydarzeniem. Nie zabrakło pełnych emocji przemów Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i Patryka Jakiego, którzy zwracali uwagę na ważną rolę Kościoła w życiu Polaków i Europejczyków czy podkreślali, co dobrego zrobili dla kraju w czasie swoich ośmioletnich rządów. Krytykowali też ministrów w rządzie Donalda Tuska i samego premiera, wytykając wszystkie błędy czy niedotrzymane obietnice wyborcze.

Na miejscu pojawiło się wielu ważnych polityków zarówno z PiS, jak i Suwerennej Polski. Nie zabrakło byłej premier Beaty Szydło. Uwagę zwracała jej stylizacja.

Beata Szydło nie zabrała głosu w czasie kongresu, była jednak na miejscu i z uwagą słuchała wystąpień. Była też powitana ze sceny. Nic dziwnego, w końcu europosłanka cieszy się sporą sympatią wśród wyborców, którzy doceniają jej działalność.

Polityk jak zwykle postawiła na praktyczny i wygodny styl. Postawiła także na elegancję. Na kongres PiS założyła czarną marynarkę i luźne czarne spodnie, a do tego pomarańczową bluzkę. Nie założyła jednak charakterystycznej dla siebie ozdoby czyli broszki, ale mimo to prezentowała się świetnie.

Najwyraźniej Beata Szydło zainspirowała się stylem pierwszej damy Agaty Dudy. Była premier najczęściej stawia na stonowane kolory. Najczęściej jest to błękit, biel i beż. Tym razem jednak postawiła na mocny kontrast. To coś, co często widzimy w stylizacjach żony prezydenta!

Agata Duda często zestawia ze sobą przeciwstawne kolory. Najczęściej stawia na damskie garnitury w wyrazistych barwach i dobiera wyróżniające się bluzki. Czerń i biel, mocny róż i biel, czerń i czerwień, granat i biel to często wybory pierwszej damy. Czyżby Beata Szydło postanowiła zainspirować się tym stylem? Być może następnym razem zobaczymy ją w podobnym zestawie!

