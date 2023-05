Beata Szydło zaskoczyła strojem na konwencji PiS! „Zaszalała”

O co tu chodzi?

Beata Szydło zawsze stawia przede wszystkim na praktyczny i wygodny styl. Nie inaczej było podczas konwencji programowej PiS, gdzie była premier wystąpiła w damskim garniturze i żółtej bluzce. Jak się prezentowała? Zapytaliśmy o to eksperta od spraw mody.

- Beata Szydło zaszalała na konwencji i założyła bluzkę w wiosenny żółty kolor, ale nie było jej jedynym modowym szaleństwem – ocenił dla nas Daniel Jacob Dali. Projektant zwrócił też szczególną uwagę na buty polityk, która zrezygnowała z szykownych szpilek na rzecz bardziej wygodnego obuwia.

- Do granatowej marynarki i spodni dobrała bardzo ciekawe obuwie. Nie dość ze sam odcień pastelowy to jeden z modniejszych kolorów tego sezonu, to w dodatku obuwie Beaty Szydło było wykończone złotym obiciem i miało bardzo ciekawy akcent w kształcie dużego przeplatanego łańcucha. Oczywiście nie mogło również zabraknąć broszki – podkreślił stylista.

Jak widać strój na tę wyjątkową okazję był wyjątkowo dobrze przemyślany! To też podpowiedź dla wszystkich pań, że można wyglądać elegancko w innym stroju niż sukienka i szpilki.

- Całość absolutnie można ocenić na piątkę z dużym plusem – podsumował Daniel Jacob Dali.

