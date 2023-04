Komentery: "Bieda w Polsce jak za komuny" Wielkanocna drożyzna

"Rząd ogłosił, że jest dezinflacja, widziały gdzieś tu panie dezinflację?", zagaił Adam Feder na bazarze. "Ja dopiero przyszłam, więc nie widziałam", odparła emerytka. "Co oni zgłupieli?!" wypaliła kolejna. "Niech ich cholera weźmie!", skwitowała. "My jesteśmy niewdzięcznym narodem, co by nie było, d**y miodem wysmarować i tak będzie źle!", stwierdził handlujący na bazarze mężczyzna. "Niech sobie rząd tę dezinflację w d**ę wsadzi", zaapelowała klientka bazaru. "Pieniążków mamy do oporu, więc niech sobie rząd jeszcze spokojnie rządzi 15 lat!", przekonywał sprzedawca kwiatów. "Niech oni się zamkną, bo kuźwa ludziom brakuje pieniędzy, a oni gadają i gadają", zdenerwowała się emerytka. "Wracamy do tego, co było 50,60 lat temu, kiedy na wigilię moja mama ugotowała lane kluski, bo była bieda, wracamy do takiej samej biedy", stwierdziła kobieta, ale zwolenniczka rządu błyskawicznie pospieszyła z ripostą "Trzeba mniej jeść, wtedy będzie się zdrowszym". Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie Polaków, którzy są wściekli na wielkanocną drożyznę. Materiał wideo znajdziecie pod tym tekstem.

BIEDA jak za KOMUNY! Polacy "DZIĘKUJĄ" rządowi za wielkanocną drożyznę | Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.