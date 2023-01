i Autor: Piotr Molecki/EAST NEWS

Niesamowite przeżycie

Biskup Adam poszedł z kolędą. Nagle pojawiła się katechetka. To, co stało się potem, odbiera mowę

Kolęda 2023. Biskup Adam Bałabuch osobiście z wizytą duszpasterską odwiedził wiernych. Nie była to zwykła kolęda, bo odbyła się w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, który połączony jest z hospicjum. W trakcie kolędy nagle pojawiła się katechetka i nauczycielka z pobliskiej podstawówki. To, co stało się potem, odbiera mowę. To musiało być niesamowite przeżycie.