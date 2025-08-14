Bodnar jeszcze ma ochronę. Kierowca SOP parkuje, gdzie mu wygodnie [ZDJĘCIA]

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-08-14 5:15

Chociaż Adam Bodnar (58 l.) został pod koniec lipca odwołany z funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, wciąż korzysta z ochrony Służby Ochrony Państwa. Nasz fotoreporter zauważył limuzynę, która wozi polityka po stolicy. Niestety, kierowca Bodnara parkuje w miejscach niedozwolonych!

Limuzyna parkuje na przystanku

Na jednym ze zdjęć widać, że limuzyna czeka na byłego ministra ministra sprawiedliwości na… przystanku autobusowym. To ewidentne wykroczenie. Adam Bodnar spotkał się w okolicy ze swoim znajomym, a następnie udał się do jednej ze stołecznych kamienic. Kierowca z SOP pojechał autem za swoim podopiecznym, a następnie zawiózł Bodnara w aleje Ujazdowskie i… ponownie zatrzymał się na zakazie. Zwykle ustępującym ze stanowiska ministrom ochrona nie przysługuje. Adam Bodnar nadal z niej korzysta, ponieważ jako minister dostawał pogróżki. Przypominamy, że ponad rok temu śmiercią groził mu 55-letni mężczyzna, który usłyszał za to zarzuty. Jak się dowiedziała Wirtualna Polska, były minister sprawiedliwości ma jednak stracić ochronę SOP 24 sierpnia, czyli równo miesiąc po utracie stanowiska. Chyba, że o jej przedłużeniu zdecyduje szef MSWiA. Kiedy Adam Bodnar obejmował urząd w grudniu 2023 r., początkowo nie występował o ochronę. Dostał ją dopiero, kiedy pojawiły się groźby pod jego adresem.

Zapytali Polaków, kto powinien rządzić krajem: prezydent czy premier. "To przyczynek do dyskusji o zmianach ustroju"

Minister Żurek bez ochrony SOP?

Sędzia Waldemar Żurek, który zastąpił Adama Bodnara na stanowisku ministra sprawiedliwości, nie wnioskował o ochronę Służby Ochrony Państwa – podała Wirtualna Polska. Mimo kontrowersji wokół jego nominacji i decyzji kadrowych, Żurek nie zwrócił się do MSWiA o przyznanie ochrony. Decyzja Żurka budzi zainteresowanie, zwłaszcza w kontekście jego działań, takich jak odwołanie 46 prezesów sądów wybranych przez tzw. neo-KRS.

Ochrona Służby Ochrony Państwa w Polsce przysługuje przede wszystkim prezydentowi, premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu oraz ich rodzinom w zakresie określonym przepisami. Obejmuje także byłych prezydentów i premierów, a w szczególnych przypadkach inne osoby wskazane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, np. ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa lub pełnione funkcje publiczne. Decyzje o przyznaniu ochrony są podejmowane indywidualnie, na podstawie analizy ryzyka.

Polityka SE Google News
Jarosław Kaczyński z palcem w bandażu
8 zdjęć
AFERA Z KPO! Kto za to odpowie? Prof. Modzelewski: NIKT! | Super Ring
Sonda
Czy twoim zdaniem Żurek będzie dobrym ministrem sprawiedliwości?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ADAM BODNAR