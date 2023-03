Bomba w polskim Kościele dopiero wybuchnie?! Nie chodzi o pedofilię. Ksiądz przyznał to otwarcie

Ks. Wojciech Lemański, który wiele razy mocno krytykował polskich biskupów, tym razem bierze ich obronę. Kapłan postanowił skomentować na Facebooku artykuł portalu Deon.pl odnoszący się do złamania zakazu przez abp. Mariana Gołębiewskiego dotyczącego udziału w święceniach biskupich ks. Sławomira Odera. Ks. Lemański najwyraźniej uważa, że nie ma powodu, by robić z tego incydentu większą aferę. Prawdziwy problem widzi gdzie indziej. - Bardzo to pouczające. Może wypowiedzą się w sprawie wybitni polscy specjaliści prawa kanonicznego? Jak by tu jeszcze zdyscyplinować tego biskupa emeryta. W Poznaniu liczni przyjmowali na salonach abp. Paetza. W Piaskach wybrali sobie abp. Głodzia na sołtysa. Radio Maryja broni współpracownika SB abp. Wielgusa. Co zrobić z emerytem abp. Gołębiewskim? Dajcie spokój dziadkowi. Wy zajmijcie się duchownymi kolaborującymi dziś ze Zjednoczoną Prawicą. To dopiero tykająca bomba w polskim Kościele - stwierdził ksiądz Wojciech Lemański.

W naszej galerii prezentujemy, jak mieszka abp Stanisław Dziwisz. Ależ ma luksusy

Sonda Czy Kościół w Polsce odgrywa pozytywną rolę? Tak Nie