Dzieci Mateusza Morawieckiego. Wśród nich dwójka adoptowanych

Były premier kilka miesięcy temu udzielił wywiadu youtuberowi Żurnaliście. Opowiadał o relacjach rodzinnych.

- Widzimy, jak tam bardzo trudno czasami podejmować różne decyzje, na czym polega opieka nad dziećmi i myśmy w pewnym momencie podjęli taką decyzję. Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy opiekują się tymi dziećmi, którzy podejmują taką decyzję, a nie inną. Mam szacunek wobec tych ludzi. A dzieci są przewspaniałe i identycznie je traktujemy jak nasze starsze dzieciaki – podsumował były premier.

Morawieccy mają dwoje biologicznych dzieci, dziś już dorosłych, syna Jeremiasza i córkę Aleksandrę. Mają też młodszą dwójkę, które są już nastolatkami, Magdalenę i Ignacego.

Wspomniana Magdalena jest pierwszoplanową postacią wpisu byłego premiera w mediach społecznościowych. Były premier pokazał, jak z córką oraz "małym pomocnikiem", czyli uroczym psiakiem zajmują się zdobieniem pierniczków.

- Skoro niedługo Święta to u nas, jak co roku, czas na pieczenie pierniczków. A w tym roku mieliśmy małego pomocnika - napisał Mateusz Morawiecki.

Pieczenie pierników. Co jest potrzebne?

Jak podaje beszamel.se.pl, pierniki są stałym elementem kuchni polskiej od około 300 lat. Początkowo pierniki piekło się w dniu narodzin córki oraz w dniu jej zamążpójścia. W swojej pierwotnej formie piernik nie zawierał przypraw korzennych. Dopiero czeladnik Niclos Czan przypadkowo dodał do piernika tę mieszankę przypraw i od tego czasu zapach cynamonu, kardamonu, goździków i anyżu kojarzy się z piernikiem, który pojawia się na stole z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Co wchodzi w skład przyprawy do piernika? Są łatwo dostępne w wielu sklepach przez cały rok, ale przed Bożym Narodzeniem są szczególnie popularne. To właśnie ich aromat kojarzy się z tymi świętami. W połączeniu tworzą wyborną kompozycję, która świetnie sprawdzi się do podkręcenia smaku domowych wypieków.

Jakie składniki są więc potrzebne, aby przygotować domową przyprawę do piernika? Lista składników obejmuje takie przyprawy jak:

gałka muszkatołowa

cynamon

imbir

ziele angielskie

kardamon

goździki

czarny pieprz w ziarnach

anyż