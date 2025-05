Szokująca historia ze świadectwem maturalnym Stanowskiego!

Skontaktował się z Przemkiem Rudzkim mieszkaniec Częstochowy z informacją, że posiada moje świadectwo maturalne. Jakiś czas temu, z rok temu czy dwa, od innego mężczyzny zakupił samochód. A ten samochód ten drugi mężczyzna, poprzedni właściciel, zakupił od mojej żony. Było to niebieskie MINI Countryman, które ma taką w bagażniku klapę, gdzie można schować chyba koło zapasowe i inne rzeczy. No i moja żona schowała tam dokumenty moje szkolne, żeby nikt nie ukradł. No a potem zapomniała wyjąć. Drugi właściciel nie zajrzał, widocznie bezawaryjne auto. (…) Dopiero trzeci właściciel zajrzał, patrzy - matura Krzysztofa Stanowskiego. No i napisał do mnie: „Panie Krzysztofie, ja oglądam każdy odcinek Mazurka i Stanowskiego. Jak pan to powiedział, to ja poczułem się wywołany do tablicy. Mi było głupio, że ja trzymam w domu pana dokumenty zamiast je wysłać”. Wysłał teraz. Bardzo panu dziękuję, że pan ich nie wyrzucił - opowiedział o wszystkim jakiś czas temu Stanowski.