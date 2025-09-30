Cios w samo serce Barbary Nowackiej. Syn Rafała Trzaskowskiego wypisany z edukacji zdrowotnej!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-09-30 9:09

Ciosu z tej strony minister edukacji Barbara Nowacka raczej się nie spodziewała! Nastoletni syn Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy i wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, nie będzie uczęszczał na zajęcia z edukacji zdrowotnej. Wespół z małżonką Małgorzatą mieli podjąć decyzję o jego wypisaniu z tych zajęć. Informację tę podał portal Niezalezna.pl, powołując się na dwa niezależne źródła.

Cios w samo serce Barbary Nowackiej. Syn Rafała Trzaskowskiego wypisany z edukacji zdrowotnej!

i

Autor: PAWEL JASKOLKA / SUPER EXPRESS, MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS, Shutterstock/ Shutterstock
  • Syn Rafała Trzaskowskiego został wypisany z zajęć edukacji zdrowotnej.
  • Barbara Nowacka, minister edukacji, stoi w obliczu kontrowersji dotyczących przedmiotu.
  • Czy to zdarzenie wpłynie na przyszłość edukacji zdrowotnej w polskich szkołach?

Syn Rafała Trzaskowskiego nie jest jeszcze pełnoletni, dlatego decyzję o jego wypisaniu z zajęć edukacji zdrowotnej musieli podjąć jego rodzice. Nastolatek uczęszcza do jednego z warszawskich liceów. - Został wypisany jako jeden z pierwszych. Zresztą z edukacji zdrowotnej zrezygnowała cała jego klasa - miał zdradzić informator portalu.

Zobacz: Donald Tusk mówił o wojnie! "Chcę, żeby moi rodacy usłyszeli te słowa"

Sprawa budzi zainteresowanie, zwłaszcza w kontekście wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego na temat edukacji zdrowotnej. Podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi, został on zapytany o edukację zdrowotną, której ideę promowali jego koledzy i koleżanki z partii. - Ja uważam, że oczywiście taka edukacja zdrowotna jest potrzebna, ale powinna być dobrowolna – tutaj zdanie powinno zostać pozostawione rodzicom. Tak – myślę – będzie lepiej dla nas wszystkich - przekonywał wówczas. Wygląda więc na to, że prezydent Warszawy zastosował się do własnych słów.

Edukacja zdrowotna – porażka nowego przedmiotu?

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który w tym roku szkolnym zastąpił wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII, w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas. Zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze. W szkołach ponadpodstawowych – w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata.

Fakt, że syn Rafała Trzaskowskiego został wypisany z zajęć, może świadczyć o tym, że pomysł wprowadzenia nowego przedmiotu przez rząd Donalda Tuska nie spotkał się z entuzjazmem. Potwierdzają to również dane spływające ze szkół w całej Polsce. Według wstępnych szacunków opolskiego kuratorium oświaty, w regionie blisko połowa uczniów nie będzie uczęszczać na zajęcia edukacji zdrowotnej. Z kolei w Rzeszowie na nowy przedmiot zapisało się niecałe 19 proc. uczniów. W trzech szkołach średnich zainteresowanie było zerowe.

Sprawdź: Kaczyński chciał kupić dworek za 12 mln zł?! Chciał tam zrobić muzeum zmarłego brata

Nieoficjalne ustalenia serwisu niezalezna.pl wywołały w sieci poruszenie. Na platformie X zaroiło się od komentarzy. Poseł PiS Jacek Sasin pogratulował włodarzowi stolicy. - Brawo! Ideologia przegrała z rodzicielską odpowiedzialnością. Ależ to spektakularny symbol klęski Nowackiej! – ocenił. Dworował sobie również Paweł Jabłoński:

Polityka SE Google News
QUIZ. Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 11
Imię żony którego z kandydatów jest pierwsze w kolejności alfabetycznej?
Sonda
Edukacja zdrowotna w szkołach – potrzebna czy zbędna?
Dudek o polityce EDUKACJA ZDROWOTNA Short
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RAFAŁ TRZASKOWSKI
BARBARA NOWACKA