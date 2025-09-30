Syn Rafała Trzaskowskiego został wypisany z zajęć edukacji zdrowotnej.

Barbara Nowacka, minister edukacji, stoi w obliczu kontrowersji dotyczących przedmiotu.

Czy to zdarzenie wpłynie na przyszłość edukacji zdrowotnej w polskich szkołach?

Syn Rafała Trzaskowskiego nie jest jeszcze pełnoletni, dlatego decyzję o jego wypisaniu z zajęć edukacji zdrowotnej musieli podjąć jego rodzice. Nastolatek uczęszcza do jednego z warszawskich liceów. - Został wypisany jako jeden z pierwszych. Zresztą z edukacji zdrowotnej zrezygnowała cała jego klasa - miał zdradzić informator portalu.

Sprawa budzi zainteresowanie, zwłaszcza w kontekście wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego na temat edukacji zdrowotnej. Podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi, został on zapytany o edukację zdrowotną, której ideę promowali jego koledzy i koleżanki z partii. - Ja uważam, że oczywiście taka edukacja zdrowotna jest potrzebna, ale powinna być dobrowolna – tutaj zdanie powinno zostać pozostawione rodzicom. Tak – myślę – będzie lepiej dla nas wszystkich - przekonywał wówczas. Wygląda więc na to, że prezydent Warszawy zastosował się do własnych słów.

Edukacja zdrowotna – porażka nowego przedmiotu?

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który w tym roku szkolnym zastąpił wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII, w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas. Zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze. W szkołach ponadpodstawowych – w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata.

Fakt, że syn Rafała Trzaskowskiego został wypisany z zajęć, może świadczyć o tym, że pomysł wprowadzenia nowego przedmiotu przez rząd Donalda Tuska nie spotkał się z entuzjazmem. Potwierdzają to również dane spływające ze szkół w całej Polsce. Według wstępnych szacunków opolskiego kuratorium oświaty, w regionie blisko połowa uczniów nie będzie uczęszczać na zajęcia edukacji zdrowotnej. Z kolei w Rzeszowie na nowy przedmiot zapisało się niecałe 19 proc. uczniów. W trzech szkołach średnich zainteresowanie było zerowe.

Nieoficjalne ustalenia serwisu niezalezna.pl wywołały w sieci poruszenie. Na platformie X zaroiło się od komentarzy. Poseł PiS Jacek Sasin pogratulował włodarzowi stolicy. - Brawo! Ideologia przegrała z rodzicielską odpowiedzialnością. Ależ to spektakularny symbol klęski Nowackiej! – ocenił. Dworował sobie również Paweł Jabłoński:

