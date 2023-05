Co się dzieje z Małgorzatą Trzaskowską? Zupełnie zniknęła... Trzy lata temu pokochało ją pół Polski

Małgorzata Trzaskowska usunęła się w cień

Małgorzata Trzaskowska przed wyborami prezydenckimi 2020 robiła za tajną broń Platformy Obywatelskiej. Żona Rafała Trzaskowskiego w kampanii była jego wielkim atutem i szybko zdobyła wielką sympatię Polek i Polaków. Miała nawet swój spot wyborczy. Nie udało jej się jednak zostać pierwszą damą, bo ostatecznie jej mąż w drugiej turze wyborów przegrał z Andrzejem Dudą, mimo że do zwycięstwa zabrakło naprawdę niewiele. Po porażce Rafała Trzaskowskiego jego małżonka znów usunęła się w cień, ale od czasu do czasu publikowała coś na swoich profilach na Facebooku i Instagramie. Ostatni wpis na tym pierwszym portalu Małgorzata Trzaskowska umieściła 13 lipca 2021 roku, a na tym drugim 27 sierpnia tego samego roku. Nie wiadomo, co się dzieje z żoną prezydenta Warszawy. Ostatnio widzieliśmy ją na finale WOŚP. Wiele osób podejrzewa, że Małgorzata Trzaskowska pojawi się w kampanii wyborczej - po raz kolejny jako tajna broń męża i opozycji.

Rafał Trzaskowski pokazał córkę. Bardzo podobna do mamy

Niedawno za to - przy okazji matur - Rafał Trzaskowski pochwalił się swoją 19-letnią córką, która także przestępowała do egzaminu dojrzałości. Ola jest bardzo podobna do swojej mamy. Oboje rodziców denerwowało się maturą córki. - Dziś egzaminy zaczynają maturzystki i maturzyści w całej Polsce. Życzę Wam wszystkim powodzenia! Wybaczycie, że za jedną maturzystkę trzymam kciuki szczególnie mocno. Ola, połamania pióra! - pisał Rafał Trzaskowski. Za pięć lat on i Małgorzata Trzaskowska będą przeżywać kolejny rodzicielski stres. Wtedy bowiem najpewniej do matury podejdzie ich młodsze dziecko - syn Stanisław.

