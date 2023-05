i Autor: Flickr/zdjęcie poglądowe Donald Tusk ostro o Mariuszu Błaszczaku i MON

Znaczenie może zaskoczyć

Co to znaczy bambik? Tajemnicze słowo Tuska

Lider PO Donald Tusk na jednym ze spotkań z Polakami użył zwrotu „Mateusz, ale z ciebie bambik”, kierując te słowa do premiera Mateusza Morawieckiego. Co to znaczy bambik? Wiele osób zwłaszcza starszej daty może mieć problem ze zrozumieniem, co były premier miał na myśli.