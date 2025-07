Co za zmiana u Sławomira Mentzena! Dobrze zrobił?

Sławomir Mentzen relacjonuje, że osobiście zapraszał gości, przedstawiając im korzyści płynące z udziału w spotkaniu.

- Przedstawiłem pomysł, opowiedziałem dlaczego moim zdaniem jest to dla obu stron opłacalne. Wszystkim pomysł się spodobał, ucieszyli się, każdy od razu się zgodził. Tylko Sikorski poprosił o tydzień do namysłu. Po tym tygodniu potwierdził mi swój udział sms-owo i telefonicznie - wyjaśniał polityk.

Co się zmieniło?

Sytuacja uległa zmianie, gdy politycy Koalicji Obywatelskiej zaczęli stawiać publiczne warunki swojego udziału.

- Dzisiaj najpierw Radosław Sikorski, a potem Krzysztof Kwiatkowski i Borys Budka zaczęli stawiać mi publicznie warunki swojego udziału w Piwie z Mentzenem - poinformował.

Lider Konfederacji zarzucił im brak powagi i nieprofesjonalne podejście do tematu. - Dzisiaj nagle czytam, że panowie z Platformy zaczęli stawiać mi jakieś warunki i to jeszcze publicznie. Nie stawiali ich oczywiście w rozmowach telefonicznych, w których byli bardzo otwarci na moje zaproszenie. To jest niepoważne - dodał.

W odpowiedzi na to, Sławomir Mentzen zdecydował się wycofać zaproszenia dla polityków KO.

- Skoro nagle zaczęliście się porozumiewać ze mną publicznie, to publicznie wycofuję zaproszenia dla was. Nie mam ochoty poważnie traktować kogoś, kogo poważnie traktować się, pomimo wielkich chęci, nie da. Chciałem dać wam możliwość pokazania się moim widzom, przedstawienia swoich argumentów. Mogliście na tym tylko zyskać, co zresztą sami rozumieliście. A teraz wy stracicie, a zyska PiS. Na wasze życzenie - skwitował.

Dodał również, że poseł Lewicy Łukasz Litewka mógł zmienić zdanie co do udziału w spotkaniu "po tym jak naskoczyła na niego Żukowska".

Mentzen o Braunie

W tym samym wpisie, Mentzen odniósł się do kontrowersyjnych słów europosła Grzegorza Brauna na temat komór gazowych w Auschwitz.

- Jest zupełnie oczywiste, że potępiam Brauna za jego ostatni wywiad. Uważam, że takimi wypowiedziami działa na szkodę Polski i daje paliwo naszym nieprzyjaciołom. Zresztą nie powinno to dla nikogo być zaskoczeniem, każdy wie, że od dawna się z Braunem nie dogadywałem, nie podobała mi się jego metoda uprawiania polityki i cieszę się, że nie działa dłużej na mój rachunek - oświadczył polityk.

