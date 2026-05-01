Co zrobić ze zniszczoną flagą Polski? Pod żadnym pozorem nie wrzucaj jej do kosza!

Zniszczoną flagę należy utylizować w sposób godny, aby uniknąć znieważenia symbolu narodowego. Zalecanymi metodami są: spalenie w całości w miejscu prywatnym lub rozcięcie na dwa osobne pasy (bieli i czerwieni), co sprawia, że przestaje być formalnie flagą.

W wielu miastach istnieją specjalne punkty zbiórki zużytych flag (np. w urzędach), gdzie są one utylizowane zbiorowo z zachowaniem odpowiedniego ceremoniału.

Kategorycznie należy unikać wyrzucania flagi do śmieci, używania jej jako szmatki do sprzątania, czy pozostawiania na maszcie, gdy jest brudna lub podarta, ponieważ jest to traktowane jako znieważenie symbolu narodowego. Należy również dbać o flagę, piorąc ją w delikatnych detergentach i chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W polskiej tradycji flaga nie jest zwykłym kawałkiem tkaniny. To symbol, któremu należy się cześć niezależnie od jego stanu technicznego. Jeśli Twoja flaga nie nadaje się już do godnej prezentacji, masz dwie główne drogi postępowania: samodzielną utylizację lub przekazanie jej odpowiednim instytucjom.

Co zrobić ze zniszczoną flagą?

Najbardziej rekomendowanym sposobem pozbycia się flagi jest jej spalenie. Nie jest to akt agresji, lecz tradycyjna metoda „wycofania z obiegu” symbolu, który uległ zużyciu. Procesu należy dokonać w miejscu prywatnym, niepublicznym, a flagę należy spalić w całości, tak aby popiół nie zawierał rozpoznawalnych fragmentów barw.

Jeśli spalenie całości jest trudne lub nie ma takiej możliwości, można rozciąć flagę wzdłuż szwu łączącego biel z czerwienią. Rozdzielone pasy materiału przestają być formalnie flagą, co pozwala na ich oddzielną utylizację.

W wielu miastach Polski (np. przy urzędach miast czy starostwach) funkcjonują specjalne pojemniki na zużyte flagi. Możesz tam bezpłatnie zostawić zniszczone barwy. Urzędnicy dbają o to, by flagi zostały zniszczone zbiorowo, z zachowaniem wszelkich zasad ceremoniału wojskowego lub cywilnego.

Czego kategorycznie unikać?

Niewłaściwe potraktowanie flagi może być uznane nie tylko za nietakt, ale w skrajnych przypadkach (publiczne znieważenie) za wykroczenie lub przestępstwo.

Wyrzucanie do śmieci to najwyższy wyraz lekceważenia symbolu narodowego. Podobnie jest używaniem jako szmatki do sprzątania, co jest znieważeniem barw. Choć dla wielu to może być zaskoczeniem, niewłaściwe jest także pozostawienie na maszcie. Brudna lub podarta flaga przynosi wstyd instytucji lub gospodarzowi.

Jak dbać o nową flagę?

Zanim wywiesisz nową flagę, warto pamiętać o kilku zasadach, które przedłużą jej życie. Flagę z tkaniny poliestrowej można prać w delikatnych detergentach, o ile nie zmieni to jej barw. Warto także ją uprasować, by nie miała zagnieceń. Podczas silnych wichur i ulew najlepiej zdjąć flagę, aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń. W pogodny dzień trzeba się upewnić, że flaga nie dotyka ziemi, płotu ani brudnych ścian.

