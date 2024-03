Córka Czesława Niemena żałuje, że wspierała Andrzeja Dudę! Podała konkretny powód

Natalia Niemen może się pochwalić wyjątkowym głosem. Bez wątpienia odziedziczyła talent po swoim tacie, Czesławie Niemenie, który zasłynął takim przebojem jak „Dziwny jest ten świat”. Lata temu wokalistka postanowiła wystąpić podczas konwencji wyborczej Andrzeja Dudy, gdy ten po raz pierwszy ubiegał się o fotel prezydenta RP. Wiele osób krytycznie oceniło ten wybór i nie szczędziło artystce ostrych słów.

W 2017 roku Natalia Niemen postanowiła odnieść się do sprawy w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. - Dlaczego artysta ma się nie angażować politycznie, czy jest jakimś gorszym człowiekiem? Słuchając Andrzeja Dudy, co on chce przekazać, co zrobić, przekonało mnie do wsparcia tego człowieka – mówiła wówczas.

Podkreśliła także, że nie jest „artystką PiS”, a w czasach rządów klubu Jarosława Kaczyńskiego jest zapraszana z występem rzadziej niż za czasów poprzedniej kadencji Sejmu. Ostatnio zaś została zapytana, czy jest zadowolona z prezydentury Andrzeja Dudy. Stwierdziła, że nie i wyjawiła, że od czasu jej koncertu na konwencji w 2015 roku bardzo się zmieniła.

- To były lata świetlne ode mnie, jaką jestem dzisiaj. Zważywszy na to, że strasznie ważne dla mnie był wartości chrześcijańskie, to ja naprawdę wierzyłam, że Andrzej Duda wprowadzi ten chrześcijański porządek. Ja potem żałowałam. Ale dzisiaj zaliczam to do jakiegoś bogactwa doświadczenia – mówiła Natalia Niemen w podcaście Natalii Szymańczyk.

Można zatem założyć, że Andrzej Duda zawiódł oczekiwania wokalistki, która liczyła na nieco inny sposób sprawowania przez niego władzy. Czy córka Czesława Niemena zdecyduje się wesprzeć innego kandydata w wyborach prezydenckich w 2025 roku? Czas pokaże.

