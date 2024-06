Córka Kukiza pokazała zdjęcie ze ślubu cywilnego! Para młoda postawiła na oryginalne stylizacje

Ślub najstarszej córki Pawła Kukiza odbył się w 2018 roku, a do ołtarza pannę młodą prowadził dumny ojciec. W 2023 roku zaczęły pojawić się pogłoski na temat tego, że poseł Kuki kolejny raz zostanie teściem, a za mąż wychodzi jego druga córka Pola. Co prawda nikt nie chciał tego głośno komentować, ale wygadała się... prezes Jarosław Kaczyński! Jakim cudem? Wszystko za sprawą tego, że Paweł Kukiz miał pojawić się wówczas, pod koniec czerwca, na wiecu Zjednoczonej Prawicy, ale go nie było. Prezes Kaczyński powiedział wtedy do zebranych: - Tutaj zabrakło jednej osoby, mianowicie Pawła Kukiza, on dzisiaj ma ślub córki. Wybaczcie mu to... Dzisiaj ma też urodziny, ale to proszę państwa, by mu nie przeszkodziło. I to 60-te. Nie wiem, czy się na mnie nie obrazi, że go wydałem. Ale co to jest 60 lat, ja mam o kilkanaście więcej - komentował prezes PiS. Więcej na temat ślubu nie było nic mówione, aż do czasu, gdy młoda mężatka sama pochwaliła się w mediach społecznościowych pięknymi ujęciami ze dnia ślubu, który miał się odbyć w sierpniu. Dlaczego więc Kaczyński w czerwcu mówił o uroczystości w rodzinie Pawła Kukiza?

Sprawa się rozwiązał! Właśnie w poniedziałek (24 czerwca) córka Kukiza sama wróciła wspomnieniami do tamtego dnia i pochwaliła się swoim obserwatorom w internecie, że... mija rok od jej ślubu cywilnego: - I hop rok po cywilniaczku - napisała w sieci i pokazała zdjęcie z tego dnia. Trzeba przyznać, że para młoda wyglądała pięknie. Stylizacje? Na luzie! Żadna balowa suknia i garnitur, bo Pola postawiła na krótką białą sukienkę z bufiastymi rękawkami do łokci, a do tego dobrała proste czarne buty na niskiej szpilce, a jej mąż wybrał koszulę w trójkąty w kolorze beżowym i brązowym oraz brązowe spodnie.

