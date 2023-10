Córka Kukiza pokazała piękne zdjęcia ze ślubu! Panna młoda wyglądała obłędnie w sukni ślubnej

Paweł Kukiz z żoną Małgorzatą jest już ponad 30 lat! Małżonkowie mają trzy piękne córki. Najstarsza z nich, Julia, kilka lat temu wyszła za mąż, a do ołtarza prowadził ją dumny tata. Zaś kilka miesięcy temu druga z córek Kukiza powiedziała "tak" swojemu ukochanemu Szymonowi. Zakochani są para już długo, ale dopiero teraz zdecydowali się na małżeństwo. O ślubie córki Kukiza było cicho, nikt nie puścił pary z ust. Jedynie Jarosław Kaczyński w czasie czerwcowego wiecu Zjednoczonej Prawicy wygada się na temat uroczystości mówiąc: - Tutaj zabrakło jednej osoby, mianowicie Pawła Kukiza, on dzisiaj ma ślub córki. Wybaczcie mu to... Dzisiaj ma też urodziny, ale to proszę państwa, by mu nie przeszkodziło. I to 60-te. Nie wiem, czy się na mnie nie obrazi, że go wydałem. Ale co to jest 60 lat, ja mam o kilkanaście więcej - komentował prezes PiS. Jednak nikt nie potwierdzał informacji o ślubie, aż do teraz!

Córka Kukiza, Pola, pochwaliła się swoim najpiękniejszym dniem w życiu na Instagramie. Opublikowała kilka zdjęć i nagranie ze ślubu i wesela. Trzeba przyznać, że Pola w sukni ślubnej wyglądała jak księżniczka! Ślub był zorganizowany w stylu boho, wszędzie były kolorowe kwiaty i ozdoby z białego materiału. Ukochany Poli, a zięć Kukiza postawił na swobodę, do ślubu poszedł bez marynarki! Nie zabrakło jednak tradycyjnych elementów, czyli powitania młodych małżonków chlebem i solą. Jak widać na nagraniu, wesele było z przytupem! Wszyscy doskonale się bawili, a panna młoda zrzuciła obcasy na rzecz wygodnych trampek.