Ślub córki Pawła Kukiza. Wszystko ujawnił prezes PiS

Paweł Kukiz ma za sobą wyjątkowy weekend. Po pierwsze w sobotę 24 czerwca, lider Kukiz'15 obchodził wyjątkowy jubileusz: swoje 60. urodziny. Drugim ważnym, a nawet może ważniejszym wydarzeniem była rodzinna uroczystość w domu Kukizów. Otóż okazuje się, że Paweł Kukiz wydał w sobotę za mąż kolejną córkę! Skąd to wiadomo? O ślubie córki Kukiza powiadomił w czasie wiecu Zjednoczonej Prawicy w Bogatynie, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Prezes PiS w czasie swojego wystąpienia mówił o tym, dlaczego wraz z innymi na konwencji nie ma Kukiza: - Tutaj zabrakło jednej osoby, mianowicie Pawła Kukiza, on dzisiaj ma ślub córki. Wybaczcie mu to... - mówił z uśmiechem na ustach Kaczyński. - Dzisiaj ma też urodziny, ale to proszę państwa, by mu nie przeszkodziło. I to 60-te. Nie wiem, czy się na mnie nie obrazi, że go wydałem. Ale co to jest 60 lat, ja mam o kilkanaście więcej - komentował prezes. O którą córkę Kukiza chodzi? Tego nie wiadomo, bo polityk może pochwalić się trzema pięknymi córkami: Julią, Polą i Hanią. W 2018 roku Kukiz po raz pierwszy został teściem, ślub brała jego najstarsza córka Julia. Czy idąc śladem siostry, teraz na ślubnym kobiercu stanęła kolejna z dziewcząt, czyli Pola? Młodej parze składamy serdeczne gratulacje: życzenia szczęścia i miłości!

