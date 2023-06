Tego nie wiedziałeś o Kukizie. Mało znana ciekawostka

Paweł Kukiz w 2015 roku wystartował w wyborach prezydenckich i osiągnął rewelacyjny wynik, udało mu się zająć trzecie miejsce. Na tym sukcesie udało mu się szybko zbudować ruch Kukiz 15', który wszedł do Sejmu i wprowadził kilkunastu posłów. Szef ugrupowania 24 czerwca obchodzi swoje urodziny i z tego też powodu SE.pl postanowił opisać nieznaną ciekawostkę z życia byłego kandydata na prezydenta. Zajrzeliśmy do oświadczenia majątkowego posła i jak się okazuje - od marca 2016 roku Paweł Kukiz nie jest muzykiem. Formalnie rzecz biorąc zawiesił swoją działalność gospodarczą jako muzyk. Wiele wskazuje na to, że poseł podczas jesiennych wyborów do parlamentu wystartuje z list Zjednoczonej Prawicy.

Warto wspomnieć, że prywatnie Kukiz jest mężem Małgorzaty i ma trzy urocze córki: Polę Kukiz, Julię Kukiz i Hanię Kukiz.

Pawłowi Kukizowi w dniu urodzin życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń. Sto lat!

W naszej galerii możesz zobaczyć, jak zmieniał się Paweł Kukiz.

Wieczorny Ekspress - Kukiz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.