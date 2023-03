Barbara Lityńska została pochowana na cmentarzu żydowskim w Warszawie, a nie razem z ojcem. Przypomnijmy, że Jan Lityński spoczął w grobie na Powązkach Wojskowych. Jego grób jest kształtem przypomina pękniętą krę. Dlaczego? Działacz opozycji zginął śmiercią tragiczną w pod koniec lutego 2021 roku. Wpadł do rzeki Narwi w okolicach Pułtuska, gdy ratował swojego psa, który ześlizgnął się z wału i wpadł do wody. Niestety, przepłacił to życiem. To w czasie jego pogrzebu, dwa lata temu jego córka, Barbara Lityńska zabrała głos. W pięknych słowach podziękowała ojcu za jego życie: - Byłeś super tatą. Byłeś dla mnie dobrym ojcem. Gdy miałam operację oka, byleś ze mną. Gdy tego potrzebowałam, zawsze w ważnych chwilach byłeś ze mną. Za to Ci dziękuję – powiedziała wówczas.

Kwiaty i kamyki na grobie Lityńskiej. Wieniec od prezydenta Warszawy

Wiadomość o śmierci Lityńskiej, aktorki i poetki, podał na Facebooku Teatr 21, w którym córka byłego opozycjonisty występowała. - Kochani, ze złamanymi sercami, dzielimy się z Wami najsmutniejszą wieścią, że Nasza Najdroższa i Niezastąpiona Aktorka, Poetka i Rewolucjonistka, Barbara Lityńska, po długiej chorobie odeszła dzisiaj rano. Barbaro, Basiu, Baśka — zawsze będziesz z nami! Na każdej scenie świata - napisano. Barbara Lityńska była jedynym dzieckiem Jana Lityńskiego. Została pochowana na cmentarzu żydowskim w Warszawie. Na pogrzeb przybyło wiele osób, a wieniec przysłał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Grób Lityńskiej został okryty kwiatami i kamykami, co jest istotne w tradycji żydowskiej. Na grobach składa się właśnie kamyki, a nie świecie, znicze i kwiaty, jak w innych kulturach. Prawdopodobnie obyczaj ten pochodzi z dawnych czasów, gdy zwłoki grzebano na pustyni i zabezpieczano przed dzikimi zwierzętami, a kamienie były trwałe. Podobnie było np. w czasie pogrzebu Daniela Passenta.