Czarnek odebrał nagrodę "Dzbana Roku". Pokazał, co z nią zrobił

Nagroda "Dzbana Roku" jest przyznawana w wyniku głosowania w social media, za wypowiedzi, które głosujący uznali za "nieprzemyślane". Niechlubny tytuł otrzymał Przemysław Czarnek (pokonując w finale Grzegorza Brauna), a organizatorzy zdecydowali się na dostarczenie zwycięzcy aż dwóch wielkich dzbanów z jego podobizną.

- Dzban Roku dostarczony. Jedna kopia do biura poselskiego Przemysława Czarnka w Lublinie, druga do Sejmu. Żeby zawsze był pod ręką. Razem z Michałem dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali w tej drodze. Rodzinie, przyjaciołom, Wam, szczególnie zaś dziękujemy panom Laskowski-Sandecki, którzy tego przepięknego dzbana stworzyli. Dziś akurat urodziny pana posła, nie wiem, czy można sobie wyobrazić lepszy prezent - pisał Jakobe Mansztajn, który jest współautorem profilu Make Life Harder.

Czarnem pokazał co zrobił z dzbanem. "A na drugi raz drodzy Lewacy, proszę zaimpregnować"

Polityk odniósł się do nagrody w wywiadzie dla Kanału Zero, gdy stwierdził, że takie nagrody przyczyniają się do jego popularności i większej ilości głosów. Zapowiedział, że postawi dzban w biurze poselskim przy biurku i będzie przy nim nagrywał filmy. Później musiał jednak zrewidować swoje plany.

Przemysław Czarnek w swoich social media stwierdził, że dzban jest tak duży, że nie zmieści się na biurku, dlatego wyląduje w ogródku.

- Muszę powiedzieć, że takiej starożytnej greckiej amfory z własną podobizną nie ma nikt. Bardzo państwu dziękuje, polecam się na przyszłość. Trochę słaby materiał, na przyszłość trzeba to zrobić bardziej solidnie, to mi się bardziej przyda, ale ja go obrobiłem [...] ma piękne zastosowanie w moim ogrodzie - stwierdził Czarnek.

Na nagraniu widać, jak były minister edukacji impregnuje otrzymany dzban ze swoją podobizną, a później ustawia go w ogródku.

- A na drugi raz, drodzy Lewacy, to proszę od razu zaimpregnować. Jak nagroda, to nagroda, a nie żebym ja później zachrzaniał jeszcze za was - powiedział Czarnek.

Poseł dodał również, że dostał drugi dzban jako podziękowanie od organizatorów 40. rocznicy obrony krzyża przez uczniów i nauczycieli w szkole rolniczej w Miętnem.

- I ten dzban będzie stał u mnie w gabinecie, bo jest też piękny i symboliczny - powiedział Czarnek.

