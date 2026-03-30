Czarnek poszedł w ślady Nawrockiego. Mniejszy rozmiar, więcej kolorów

Piotr Margielewski
2026-03-30 10:21

W 2025 roku, w trakcie kampanii przed I turą wyborów prezydenckich, ówczesny prezes IPN Karol Nawrocki udał się w niedzielę palmową do Łysych. Udział w tamtejszych obchodach przyniósł mu szczęście, dzięki któremu został prezydentem Polski. Po niedawnym namaszczeniu przez Jarosława Kaczyńskiego na potencjalnego premiera, w ślady Nawrockiego postanowił pójść Przemysław Czarnek. Tym razem to on zawitał do tej miejscowości, aby poświęcić palemkę. Choć była ona mniej okazała niż ta Nawrockiego, prezentowała zdecydowanie większą paletę kolorów.

Szósta niedziela Wielkiego Postu rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia przed świętami wielkanocnymi. Tego dnia katolicy udają się do kościołów z palemkami, które w trakcie mszy święci kapłan. W ubiegłym roku Karol Nawrocki, który nie ukrywa swojej wiary, spędził ten dzień w Łysych.  Miejscowość ta słynie z corocznych okazałych obchodów tego właśnie dnia, podczas których prezentowane są imponujące plamy. Jest to też okazja do prezentacji bogatej kultury kurpiowskiej. Wizyta Nawrockiego miała miejsce podczas słynnego w regionie konkursu na palmę wielkanocną, który co roku przyciąga setki uczestników i tysiące turystów do tej niewielkiej miejscowości w powiecie ostrołęckimPalemka, jaką dzierżył w dłoniach, robiła naprawdę wielkie wrażenie (WIĘCEJ: Karol Nawrocki pokazał się z patriotyczną palemką w zaskakującym miejscu! Była ogromna!).

Niedziela Palmowa w Łysych w tym roku przyciągnęła szczególnego gościa. Wśród tłumów podziwiających barwne kurpiowskie palmy wielkanocne pojawił się Przemysław Czarnek - polityk Prawa i Sprawiedliwości, od niedawna oficjalny kandydat tego ugrupowania na premiera. Choć jego palemka była mniejsza niż ta Nawrockiego, zdecydowanie wyróżniała się względem niej mnogością kolorów. Czarnek wygłosił również krótkie przemówienie.

- Będąc zaszczyconym, że mogę tu z Państwem być, i w ten sposób zaczynać ten najważniejszy tydzień w roku. Życzę Państwu, abyśmy zawsze stali z tymi, którzy palmami witają Jezusa, palmami witają prawdę, która jest w Jezusie Chrystusie - mówił. 

