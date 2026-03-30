Czarnek poszedł w ślady Nawrockiego. Mniejszy rozmiar, więcej kolorów

Szósta niedziela Wielkiego Postu rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia przed świętami wielkanocnymi. Tego dnia katolicy udają się do kościołów z palemkami, które w trakcie mszy święci kapłan. W ubiegłym roku Karol Nawrocki, który nie ukrywa swojej wiary, spędził ten dzień w Łysych. Miejscowość ta słynie z corocznych okazałych obchodów tego właśnie dnia, podczas których prezentowane są imponujące plamy. Jest to też okazja do prezentacji bogatej kultury kurpiowskiej. Wizyta Nawrockiego miała miejsce podczas słynnego w regionie konkursu na palmę wielkanocną, który co roku przyciąga setki uczestników i tysiące turystów do tej niewielkiej miejscowości w powiecie ostrołęckimPalemka, jaką dzierżył w dłoniach, robiła naprawdę wielkie wrażenie (WIĘCEJ: Karol Nawrocki pokazał się z patriotyczną palemką w zaskakującym miejscu! Była ogromna!).

W galerii poniżej możecie zobaczyć zdjęcia z ubiegłorocznej wizyty Karola Nawrockiego w Łysych.

Niedziela Palmowa w Łysych w tym roku przyciągnęła szczególnego gościa. Wśród tłumów podziwiających barwne kurpiowskie palmy wielkanocne pojawił się Przemysław Czarnek - polityk Prawa i Sprawiedliwości, od niedawna oficjalny kandydat tego ugrupowania na premiera. Choć jego palemka była mniejsza niż ta Nawrockiego, zdecydowanie wyróżniała się względem niej mnogością kolorów. Czarnek wygłosił również krótkie przemówienie.

- Będąc zaszczyconym, że mogę tu z Państwem być, i w ten sposób zaczynać ten najważniejszy tydzień w roku. Życzę Państwu, abyśmy zawsze stali z tymi, którzy palmami witają Jezusa, palmami witają prawdę, która jest w Jezusie Chrystusie - mówił.

