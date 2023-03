Czy kardynał Adam Sapieha był gejem? Profesor z IPN mówi o dowodach

Co wlożył do koszyka?

Niedawno opinią publiczną wstrząsnęły oskarżenia wysuwane pod adresem Jana Pawła II i - w mniejszej skali - kardynała księcia Adama Sapiehy. Badacz z IPN ks. prof. Józef Marecki odniósł się do tej sprawy w rozmowie z "Dziennikiem Polskim". Czy kardynał Sapieha był gejem? - Dokumenty dotyczące Adama Sapiehy znane są od lat i historycy wielokrotnie się z nimi zapoznawali. Ja sam kieruję opracowywaniem i wydawaniem wielotomowej publikacji źródłowej pt. "Świadek dziejów narodu”" w której przedstawiono w oparciu o archiwalia rozmaite aspekty jego wieloletniej działalności. Kieruję też kilkudziesięcioosobowym zespołem archiwistów i historyków, którzy przez ostatnie lata pracowali w wielu kościelnych i świeckich archiwach. Nie natrafili na materiały ukazujące ten rodzaj słabości księcia kardynała. Sugestie, że kardynał był homoseksualistą były tu i ówdzie powtarzane, ale nie ma na to żadnego realnego dowodu - podkreślił ks. profesor. - Żaden z księży, którzy zetknęli się z kardynałem przez lata jego posługi - prócz dwóch cytowanych we wspomnianych zarzutach, ale ich relacje nie są zbyt wiarygodne - nigdy o nic go nie oskarżył - dodał członek Kolegium IPN. Wcześniej o "niskiej wiarygodności" zeznań przeciwko kardynałowi Adamowi Sapiesze mówił m.in. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, tropiciel pedofilii i bojownik o lustrację w Kościelę.

Quiz. Jaruzelski, Gierek, Rakowski. I sekretarze KC PZPR. Jak ich pamiętacie? Pytanie 1 z 12 Kto był I sekretarzem KC PZPR w czasie stanu wojennego? Stanisław Kania Wojciech Jaruzelski Czesław Kiszczak Edward Gierek Dalej