Czy Mariusz Błaszczak ma żonę? O tym zupełnie się nie mówi, wielka tajemnica

Dymisja Mariusza Błaszczaka? W tak trudnym położeniu jeszcze nie był

Mariusz Błaszczak znalazł się w trudnym położeniu. Najważniejsi politycy opozycji domagają się jego błyskawicznego odejścia z funkcji szefa MON.- Jeśli mamy uwierzyć w choć jedno słowo tej najbardziej zakłamanej partii jaką jest PiS, to pierwszą decyzją, która powinna w niedzielę zapaść, jest dymisja ministra obrony Mariusza Błaszczaka - stwierdził Donald Tusk. Sam wicepremier winą za zamieszanie związane z incydentem pod Bydgoszczą obarczył generała Tomasza Piotrowskiego. Mariusz Błaszczak w swojej politycznej karierze w tak trudnym położeniu jeszcze chyba nie był. Na ogół nie wzbudzał on większych kontrowersji, a w partii raczej nie miał wrogów. Najważniejsze jednak jest to, że cieszył się bezgranicznym zaufaniem Jarosława Kaczyńskiego jako jeden z najważniejszych członków tzw. Zakonu PC. Mimo że minister jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków PiS, niemal nic nie wiadomo o jego życiu prywatnym. Wiele osób myśli, że Mariusz Błaszczak - podobnie jak Jarosław Kaczyński - jest kawalerem. Okazuje się, że szef MON jest żonaty i to od dawna!

Kim jest żona Mariusza Błaszczaka?

Małżeństwo Mariusz Błaszczaka uchodzi za jedno z najbardziej tajemniczych w polskiej polityce. Próżno szukać w internecie informacji o żonie szefa MON. Wiadomo tylko, że nazywa się Grażyna Alicja Błaszczak. Małżonkowie mają trzech synów. Z ostatniego oświadczenia majątkowego wicepremiera wynika, że część jego majątku jest współwłasnością żony. I to by było właściwie na tyle. Nawet w Wikipedii pod hasłem "Mariusz Błaszczak" nie dowiemy się niczego o pani Grażynie. Możemy natomiast przeczytać o ojcu Mariusza Błaszczaka. Okazuje się, że pracował on w fabryce FSO na Żeraniu.

