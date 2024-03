Czy żona Donalda Tuska towarzyszy mężowi w wizytach? Kiedy żona może oficjalnie towarzyszyć premierowi?

Cała prawda o małżeństwie pary prezydenckiej! To, co zrobiła Agata Duda nie mieści się w głowie!

Nie do wiary, co łączy Agatę Dudę i Jill Biden! Mało kto o tym wie

Podczas gdy prezydent Andrzej Duda często jest widywany wraz z żoną w czasie oficjalnych spotkań, tak ciężko przypomnieć sobie, by w towarzystwie żony pojawiał się Donald Tusk. Także jego poprzednik, Mateusz Morawiecki nie zabierał żony Iwony Morawieckiej na oficjalne wizyty, czy też jego poprzedniczka Beata Szydło swego męża Edwarda Szydły. Ale kiedyś bywało inaczej. Wszyscy pamiętamy jaką wpadkę zaliczyła żona premiera Leszka Millera. Było to w czasie wizyty cesarza Japonii Akihito i cesarzowej Michiko, którzy odwiedzili Polskę, by uczcić 100-lecie kontraktów polsko-japońskich. Aleksandra Miller pojawiał się wówczas ubrana w sukienkę, która wzbudziła ogromne kontrowersje! Wszystko dlatego, że odstawała od przyjętych zasad protokołu, była to kreacja odsłaniająca ramiona, a do tego uszyta z materiału we wzór z napisami: sexy, pink, love, cute. Sukienka wywołała niemałą sensację, i mimo ze minęło wiele lat od tej wpadki, do dziś jest pamiętana. Po tej akcji z sukienką płakałam przez tydzień, prawie nie oddychałam. Popełniłam fatalny błąd. Czułam ogromny wstyd. Ale na szczęście dostałam też mnóstwo listów, słów otuchy, wsparcia. Nie mam pojęcia, jak mogłam założyć taką sukienkę, ale stało się. Trudno - komentowała Aleksandra Miller w książce "Miller. Twardy Romantyk" autorstwa Kamila Szewczyka.

Gdzie Małgorzata Tusk podróżowała jako żona premiera?

A jak to było w czasach rządu Donalda Tuska? Dawniej premier zabierał czasem żonę w dalekie podróże. W 2010 roku Tusk zabrał żonę Małgorzatę Tusk do Indii, w tym samym roku był z oficjalną wizytą w Turcji, gdzie także towarzyszyła mu żona. W kwietniu 2013 premier Donald Tusk był m.in. w Afryce, poleciał do Nigerii i w podróż zabrał żonę. Byli razem też w RPA i Zambii, a także na słynnej wizycie w Peru. - Byłam z mężem w Indiach i Wietnamie na oficjalne zaproszenie. A wcześniej w Peru, gdzie też mnie jako żonę zaproszono. Natomiast krajoznawczo to sobie mogę pojechać sama. Sama przecież zwiedziłam całą Amerykę Łacińską, spakowałam się, kupiłam bilet i pojechałam – komentowała przed laty Małgorzata Tusk w wywiadzie dla „Viva!” W rozmowie z Krystyną Pytlakowską mówiła też: - Pojawiam się tylko wtedy, gdy wymaga tego protokół. Na przykład przyjeżdża do Polski zagraniczny premier z żoną albo kierują do nas zaproszenie wspólnie ze swoją żoną i zapraszają również mnie na wizytę oficjalną. Niedawno byliśmy oficjalnie w Norwegii.

Oznacza to, że żona możne towarzyszyć premierowi w wizytach, jeśli zostanie zaproszona. Określa to protokół dyplomatyczny, i tak gdy np. do Polski przyjeżdża premier jakiegoś państwa z małżonką, to i żona polskiego premiera powinna być obecna.

NIŻEJ ZDJĘCIA POKAZUJĄCE, JAK PRZEZ LATA ZMIENIŁA SIĘ MAŁGORZATA TUSK

Znudzeni przemówieniem Tuska i Trzaskowskiego? Politycy wpatrzeni w telefony Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.