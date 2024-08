Daniel Obajtek otworzył biuro poselskie. Zaprosił wyjątkowego gościa i miał do niego sprawę

Daniel Obajtek zdobył miejsce w Parlamencie Europejskim. Były szef Orlenu startował w czerwcowych wyborach z listy Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu. Uzyskał bardzo dobry wynik, bo zagłosowało na niego 171 689 osób. Teraz przyszedł czas na otwarcie biura poselskiego w Rzeszowie.

To dopiero początek, bo europoseł już myśli o kolejnych biurach: w Sanoku i w Mielcu. Pierwsze biuro Daniel Obajtek otworzył z pompą! Aby praca szła dobrze i pomyślnie Obajtek postanowił miejsce poświęcić. Zaprosił więc dyrektora rzeszowskiego oddziału organizacji Caritas księdza doktora Piotra Potyrałę, by ten pobłogosławił biuro poselskie.

CZYTAJ: Niespodziany gość na pielgrzymce Radia Maryja. Rydzyk powitał go uśmiechem: Jednak pana nie zamknęli

Ksiądz nie przyszedł z pustymi rękoma. Europosłowi podarował on piękny prezent: portret papieża Polaka, Jana Pawła II. Obraz to nie przypadek, bo duchowny wręczając podarunek Obajtkowi podkreślił, że po pierowsze "Bez Boga, ani do proga" po czym dodał :- Dlatego chcemy, aby w tym miejscu św. Jan Paweł II wypraszał potrzebne łaski w służbie dla Polski i Polaków - podaje rzeszow.wyborcza.pl. Daniel Obajtek nie ukrywa, że wiara katolicka jest mu szczególnie bliska. Kilka dni temu maszerował nawet wraz z pielgrzymami zmierzającymi do Częstochowy, czym pochwalił się w mediach społecznościowych.

NIŻEJ ZDJĘCIA POKAZUJĄCE, JAK ĆWICZĄ POLITYCY