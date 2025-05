Dariusz Matecki zaatakowany w barze w hotelu poselskim. Poseł oskarża znanego aktora "M jak miłość"

Syn Karola Nawrockiego chciał wejść do wielkiej polityki. 21-letni Daniel to dziennikarz

Co wydarzyło się w sejmowym barze? Poseł opisuje zdarzenie

Do zdarzenia miało dojść około godziny 22, w barze Hotelu Poselskiego. Jak relacjonuje Dariusz Matecki, poseł dawnej Suwerennej Polski, był tam obecny wraz z innymi parlamentarzystami PiS i Konfederacji. Wówczas miał do niego podejść nieznajomy mężczyzna i – jak twierdzi polityk – „z pełną agresją” zaatakować go słownie, a następnie fizycznie. Redakcja "Super Expressu" skontaktowała się z prawniczką Jacka Kopczyńskiego, która potwierdza, że wizerunek mężczyzny i jego nazwisko pozostają jawne. Według nieoficjalnych ustaleń wszedł do Sejmu na zaproszenie innego posła PiS.

Dariusz Matecki: Aktor „M jak miłość” rzucił się na mnie i złapał za szyję

– Uderzył mnie, a potem drugiego posła PiS – napisał Matecki. – Zabrała go Straż Marszałkowska, a następnie policja. Straciłem niemal dwie godziny – dodał, sugerując, że rozpoznał napastnika jako aktora znanego z serialu "M jak Miłość", który jego zdaniem "od lat atakuje PiS" w mediach społecznościowych.

Poseł przyznał również, że sam poprosił o badanie alkomatem, by rozwiać ewentualne spekulacje. Jak podkreślił, wynik wyniósł 0,0.

Policja potwierdza: Zatrzymano mężczyznę, który nie jest posłem

Informacje o incydencie potwierdziła Komenda Stołeczna Policji.

– Przy ulicy Senackiej doszło do naruszenia nietykalności cielesnej dwóch posłów. W związku z tą sytuacją policjanci zatrzymali 54-letniego mężczyznę, który nie jest posłem. Miał on około promila alkoholu w organizmie. Na chwilę obecną jest on w dyspozycji policji. Będą prowadzone z nim dalsze czynności, jak również o tym fakcie poinformowaliśmy prokuraturę rejonową Warszawa Śródmieście - poinformował młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji w rozmowie z Super Expressem.

Matecki: „To już nie żarty. Co dalej? Będą nas zabijać?”

W dalszej części wpisu Matecki przywołał wcześniejsze swoje słowa, w których żartował z rzekomego nasłania „zadymiarzy” na posłów PiS. Tym razem podkreślał jednak, że sytuacja była realnym aktem agresji na terenie Kancelarii Sejmu.

– Dwóch posłów opozycji zostało pobitych przez „propaństwowego” aktora. Co dalej? Będą nasłać bojówki na wiece Karola Nawrockiego? Będą nas zabijać? – napisał w emocjonalnym tonie.

Prokuratura i dalsze czynności

Zgodnie z procedurą, sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście. Nie wiadomo jeszcze, jakie dokładnie zarzuty zostaną postawione zatrzymanemu mężczyźnie. Nie wiadomo, czy którakolwiek ze stron złoży oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Poniżej galeria zdjęć Dariusza Mateckiego. Zapraszamy!

Wieczorny Express 20.05.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Kto według Ciebie powinien ponieść konsekwencje incydentu w Sejmie? Aktor serialowy – niezależnie od prowokacji nie miał prawa używać przemocy Posłowie – mogli sprowokować sytuację Obie strony – sytuacja wymknęła się spod kontroli Trudno powiedzieć – zbyt mało wiemy Nikt – to drobny incydent, nie warto robić z tego sprawy