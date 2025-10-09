Małgorzata Trzaskowska aktywnie wspierała męża w kampanii prezydenckiej, towarzysząc mu na wiecach i spotkaniach.

Po wyborach usunęła się w cień, jednak niedawno pojawiła się publicznie u boku męża, prezentując elegancki styl.

Jak Małgorzata Trzaskowska prezentuje się teraz i czy powróci do życia publicznego? Zobacz najnowsze zdjęcia!

Małgorzata Trzaskowska była niezwykle aktywna w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi. Wspierała męża w walce o Pałac Prezydencki, towarzyszyła mu na wiecach i w czasie spotkań z wyborcami. Chciała być blisko niego, by mąż czuł jej wsparcie. Nie wahała się zabierać głosu, była obecna choćby na wielkim marszu, którego uczestnicy dawali wyraz swojego poparcia Trzaskowskiemu. To wtedy Trzaskowska otrzymała od Joanny Senyszyn symboliczny prezent, czyli słynne czerwone korale: - Niech do Pałacu Prezydenckiego dotrą czerwone korale, które mają zaczarowaną moc - powiedziała wówczas Senyszyn i przekazała sznur korali Trzaskowskiej.

Nie obyło się bez poświęceń, a wystarczy przywołać słynne zdjęcie, które już po wyborach opublikował w sieci Rafał Trzaskowski. Przypomnijmy, że przedstawiało ono małżonków śpiących na podłodze w autobusie: - Nie zawsze jest idealnie. Ale najważniejsze to mieć niezawodne wsparcie. Wtedy można się szybko otrzepać i iść dalej! Trzaskobus. Gdzieś w Polsce. W środku nocy. W ogniu kampanijnej trasy. Z Gośką - podpisał je polityk.

Co się dzieje z Trzaskowską? Po wyborach usunęła się w cień, teraz błyszczy u boku męża

Powyborczy kurz już dawno opadł, ale i Małgorzata Trzaskowska usunęła się w cień. Ostatnio jednak pojawiała się publicznie. Była ku temu szczególna okazja. Trzaskowska towarzyszyła mężowi na inauguracji XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w warszawskiej Filharmonii Narodowej. Wyglądała bardzo elegancko, a postawiła na klasyczną stylizację, czyli połączenie bieli i czerni. Strój dopełniła złotymi kolczykami.

Małgorzata Trzaskowska stawia na klasyczną elegancję

Trzaskowska zawsze stawia na klasyczne połączenia. Zwykle nosi stroje w stonowanych kolorach, nie eksperymentuje też z krojami. Stawia na kreacje w kolorach: granatowym, czarnym, biały, kremowym. Lubi sukienki i spódnice, ale chętnie wybiera też damskie garnitury. W galerii zdjęć niżej zobaczycie najnowsze zdjęcia dawno niewidzianej Małgorzaty Trzaskowskiej.

