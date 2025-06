i Autor: SE

Do sieci trafił zdjęcie

Trzaskowski z żoną spali między fotelami w busie na podłodze. "Nie zawsze jest idealnie"

Rafał Trzaskowski przegrał bój o prezydenturę z Karolem Nawrockim. Chociaż przewaga jego konkurenta była niewielka, to jednak on, a nie polityk PO został nowym prezydentem. Kurz powyborczy powoli opada, czas na podsumowania i rozliczenia. Tymczasem Rafał Trzaskowski opublikował zaskakujące zdjęcie z wnętrza "trzaskobusa" wraz ze śpiącą małżonką. Co ciekawe, na zdjęciu małżonkowie śpią... na podłodze między fotelami.