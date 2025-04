Program wyborczy Sławomira Mentzena. Co jest w 5 Mentzena?

Karol Nawrocki kandydatem na prezydenta Polski

Prawo i Sprawiedliwość bardzo długo zwlekało z ogłoszeniem kandydata na prezydenta. Ostatecznie, po wielu badaniach i konsultacjach, ogłoszono, że PiS poprze Karola Nawrockiego i tym samym o Pałac Prezydencki powalczy właśnie prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Według wcześniejszych medialnych doniesień, ugrupowanie rozważało również kandydatury Przemysława Czarnka, Tobiasza Bocheńskiego oraz Mariusza Błaszczaka. Dlaczego zdecydowano się poprzeć Karola Nawrockiego? Prezes PiS powiedział, że o decyzji zadecydowały zarówno osobiste zalety Karola Nawrockiego i jego życiowa droga, ale przede wszystkim wpływ na decyzję miał szczególny stan, w którym obecnie się znajdujemy. Jak mówił, ten stan można określić jako "wewnętrzną wojnę, wojnę polsko-polską". - My tej wojny nie chcemy, chcę to jasno powiedzieć - oświadczył Kaczyński i podkreślił, że Polacy też tej wojny nie chcą. - Potrzebny jest więc człowiek wiarygodny, niezależny od formacji politycznej, który będzie miał wolę (...) i możliwość tę wojnę zakończyć nie w imię interesu którejś ze stron, nie w imię interesu jakiejś partii, w imię interesu Polski" - powiedział Kaczyński. Tym interesem dla Polaków - mówił Kaczyński - powinny być suwerenność, wolność.

Wykształcenie Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki z wykształcenia jest historykiem. Jak czytamy na stronie Instytutu Pamięci Narodowej, prezes ma wykształcenie wyższe. - Absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, od 2013 r. doktor nauk humanistycznych. W 2023 r. ukończył studia podyplomowe International MBA in Strategy, Programme and Project Management na Politechnice Gdańskiej - czytamy. Karol Nawrocki z Instytutem Pamięci Narodowej jest związany od 2009 roku. Całe życie jest związany z Gdańskiem, tu też chodził do Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdańsku, a następnie w IV Liceum Ogólnokształcącym, które ukończył w 2002 roku.

Co ciekawe, w historii III RP był jeden prezydent, który z wykształcenia był historykiem, to Bronisław Komorowski. Obecnie Andrzej Duda, który jest prezydentem to prawnik, tak samo jak Lech Kaczyński. Zaś Aleksander Kwaśniewski studiował handel zagraniczny.

Nagrody i wyróżnienia za działalność na rzecz historii

Ze strony IPN dowiaduje się także, że Nawrocki ma bardzo wiele nagród i wyróżnień, są to:

Srebrny Krzyż Zasługi (2021), za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2019)

Medal „Pro Bono Poloniae” (2023)

Medal „Pro Patria” „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” (2018)

Odznaka Honorowa „Bene Merito” przyznawana przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (2020)

Złoty Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (2023)

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą (2023)

Medal „Zasłużony dla miasta Elbląga” (2015)

Honorowa odznaka Federacji Młodzieży Walczącej (2015)

Medal „Pamiętaj Polsko o Tych Synach Swoich” Stowarzyszenia Rodzina Katyńska (2016)

Medal „Zło dobrem zwyciężaj” (2016)

Medal „Za zasługi dla Polaków w Kazachstanie” (2018)

Pierścień „Inki” (2016), za postawę patriotyczną i krzewienie pamięci o Żołnierzach Wyklętych

Odznaka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „Za zasługi dla Armii Krajowej” (2018)

Srebrna statuetka BohaterON im. Powstańców Warszawskich, w kategorii osoba publiczna (2019)

Odznaka Honorowa Krzyż Pamięci Szlaku Nadziei

Medal 100-lecia „Cudu nad Wisłą” (2020)

Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego (2023)

Odznaka Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (2023)

