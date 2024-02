Dawno niewidziana Marta Kaczyńska pokazała się publicznie. Ważny powód

W Gdańsku odsłonięte została tablica upamiętniająca Lecha Kaczyńskiego. Została zawieszona na ścianie gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Obecny na uroczystości prezes PiS Jarosław Kaczyński zabrał głos w czasie wydarzenia i wspominał swojego brata, po krótce przedstawił jego sylwetkę. Mowił też, jaką politykę prowadził jego brat: - To była polityka w polskim interesie, w interesie polskiej wspólnoty narodowej, ale jednocześnie polityka, która szkodziła i mogła szkodzić coraz bardziej planom putinowskiej Rosji i dlatego zginął, co do tego nie można mieć najmniejszej wątpliwości, że 10 kwietnia 2010 roku mieliśmy do czynienia nie z wypadkiem lotniczym, a z celowo przeprowadzonym zamachem. Zginął, bo stał się człowiekiem, który był groźny dla Rosji, ale za to bardzo pożyteczny dla naszej ojczyzny, ale także dla innych narodów tej części Europy, ale także i Azji, które popadły w rosyjską niewolę. To wpisało go w dzieje nie tylko naszego narodu, ale w dzieje całej tej części świata - komentował Jarosław Kaczyński.

W uroczystości brała też udział córka Lecha i Marii Kaczyńskich, Marta Kaczyńska, która wraz ze stryjem odsłoniła tablicę upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego.

NIŻEJ ZDJĘCIA POKAZUJĄCE, JAK PRZEZ LATA ZMIENIAŁA SIĘ MARIA KACZYŃSKA

📸 Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ŚP. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z udziałem m. in. Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. #Gdańsk pic.twitter.com/qd443qwCTw— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) February 12, 2024