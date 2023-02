Dla Boga rezygnują ze współżycia. Kim są dziewice konsekrowane? W Polsce jest ich niemal 400

Pierwsza polska dziewica konsekrowana Zofia Prochownik - cytowana przez portal Wp.pl - w 2013 roku stwierdziła, że "dziewictwo konsekrowane to jest charyzmat w Kościele", trzeba je propagować i "nie można go trzymać w ukryciu". Wtedy w Polsce żyło 177 dziewic konsekrowanych. Dziś jej ich ponad dwa razy więcej - 398. W tym te, które dołączyły do tego grona w grudniu zeszłego roku. Odbyła się wówczas specjalna msza święta. - W homilii biskup ukazał piękno tego powołania oraz jego znaczenie dla Kościoła. Dziewice konsekrowane przez modlitwy, pokutę i oddanie się Jezusowi przyczyniają się do rozwoju wiary i wierności Bogu - czytamy w komunikacie Archidiecezji Krakowskiej.

Kim są dziewice konsekrowane w Polsce?

W raporcie Katolickiej Agencji Informacyjnej napisano, że według danych z 2019 r. średni wiek dziewicy konsekrowanej w Polsce wynosił 49 lat. "O konsekrację proszą zwykle osoby starsze niż w przypadku kandydatek do wspólnot zakonnych. Minimalny wymagany wiek to 25 lat. W ostatnich latach najczęściej są to kobiety między 30. a 40. rokiem życia, osoby, które mają swoją pracę i swoje życie, które pragną w pewnym momencie ofiarować się Bogu" - czytamy. Dziewicą konsekrowaną nie może zostać kobieta, która wyszła za mąż lub żyła w niesakramentalnym związki. Skreślone są także panie trudniące się prostytucją. ""Śluby można przyjąć od kobiety, która skończyła 25 lat, ma realistyczny obraz samej siebie, zna swoje słabe i mocne strony, potrafi budować zdrowe relacje z mężczyznami i kobietami, widzi wartość małżeństwa i macierzyństwa, potrafi w owocny sposób wykorzystać w budowaniu wspólnoty swoją zdolność do miłości, ma przygotowanie zawodowe i pracę pozwalające jej na samodzielne utrzymanie, umie radzić sobie z frustracją i cierpieniem na sposoby, które nie są niszczące dla otoczenia, jest wierna złożonym obietnicom" - wskazuje portal Alateia.

